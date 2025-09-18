快訊

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

每天吹冷氣+3支電扇狂吹 電費僅198元…她曝省電撇步引熱議

台日連結式ETF雙掛牌上市 亞洲資產管理中心再邁步

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
9月18日於臺灣證券交易所舉行之野村投信連結式ETF掛牌典禮，出席代表合影。（由左至右） 野村投信白曼德總經理、野村投信天津啓介副董事長、證券期貨局高晶萍副局長、金融監督管理委員會陳彥良副主任委員(左4)、臺灣證券交易所林修銘董事長（右4）、東京證券交易所岩永守幸社長、野村資產管理公司鈴木伸雄資深執行董事、日本台灣交流協會川合現副代表。證交所／提供
9月18日於臺灣證券交易所舉行之野村投信連結式ETF掛牌典禮，出席代表合影。（由左至右） 野村投信白曼德總經理、野村投信天津啓介副董事長、證券期貨局高晶萍副局長、金融監督管理委員會陳彥良副主任委員(左4)、臺灣證券交易所林修銘董事長（右4）、東京證券交易所岩永守幸社長、野村資產管理公司鈴木伸雄資深執行董事、日本台灣交流協會川合現副代表。證交所／提供

臺灣證券交易所表示，台灣資本市場18日迎來歷史性重大時刻，由野村投信發行之「野村日本東證ETF」（009812）正式掛牌上市，成為全臺首檔臺日跨境連結式ETF。此為「亞洲資產管理中心」政策下，資本市場國際合作的重大里程碑。不僅彰顯台灣ETF市場的多元創新實力，也象徵與國際ETF市場的接軌更加緊密。

為慶祝台日跨境連結式ETF同日雙邊掛牌，證交所今日上午舉行盛大掛牌典禮。現場貴賓雲集，包括金融監督管理委員會副主任委員陳彥良、證券期貨局副局長高晶萍、東京證券交易所社長岩永守幸、野村資產管理公司資深執行董事鈴木伸雄、日本台灣交流協會副代表川合現及該協會經濟部主任福澤將明等，共同見證這項跨國合作的重要里程碑。

證交所董事長林修銘於開場致詞表示，野村日本東證ETF的掛牌，不僅是亞洲資產管理中心政策下的重要實踐成果，台日跨境連結式ETF相互掛牌，更展現台日雙邊金融互信深化、合作升溫。林修銘並表示，今天與東京證券交易所的岩永社長都特別打上金色的領帶，象徵台日雙方資本市場的合作，邁入嶄新璀璨的新階段。證交所將持續配合主管機關及攜手產業夥伴，積極推動市場創新與國際連結，拓展台灣資本市場的全球影響力。

金融監督管理委員會副主任委員陳彥良表示，台日跨境ETF不僅具有金融創新意涵，更象徵著臺灣在區域金融布局中的積極角色。透過制度性合作與商品創新，將會進一步穩固臺灣在亞洲資產管理市場的地位，為我國金融產業注入新動能，並朝打造亞洲資產管理中心的目標持續邁進。

野村資產管理公司資深執行董事鈴木伸雄表示，透過此次ETF跨國掛牌，為台日兩國投資人提供更便捷的跨市場投資環境。未來將持續推動兩地股市的互動與發展，並致力於提供能夠回應全球多樣化投資需求、具有吸引力的金融商品。

東京證券交易所社長岩永守幸表示，東京證交所及臺灣證交所持續就多項合作進行討論。藉由資本市場這座橋樑，期盼臺日能成為亞洲強而有力的合作夥伴，深化彼此連結。

「野村臺灣創新科技50 ETF」（00935）今日也由日本野村資產管理公司以連結式基金模式，於日本東京證券交易所掛牌上市（基金名稱：NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index Exchange Traded Fund，東京證券交易所證券代碼：412A）。證交所總經理李愛玲赴東京證券交易所出席掛牌典禮，致詞表示，近年來，台灣資本市場成長動能強勁，加權指數自2020年以來五年間成長逾一倍，並於本月再創歷史新高。作為智慧科技島，AI供應鏈與半導體產業市值比重已達72％，吸引外資持股至近46％。同時，臺灣ETF資產規模近兩年年增率超過50％，表現亮眼。相信在NISA制度下，日本散戶投資人未來對市場交易量與流動性，勢必有相當裨益。

隨著台日跨境ETF機制正式啟動，雙邊掛牌不僅展現臺日兩地交易所與資產管理業者的緊密合作，為兩地投資人提供更多元的全球資產配置工具，更彰顯臺灣高科技產業海外行銷推廣的價值，為國內投信業者拓展海外市場、提升國際競爭力創造新契機。展望未來，證交所將持續配合國家政策方向，致力於推動市場創新，並積極拓展國際連結，助力臺灣資本市場在亞洲、乃至全球金融市場中，發揮更大影響力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 證交所 資本市場

延伸閱讀

台積電帶動需求 中山大學在熊本大學設華語中心

2025台日大港水果祭 首日吸引4.5萬人潮

歷史首檔台日連結式ETF掛牌 野村日本東證18日上市

歷史性跨越 野村日本東證ETF9月 18日起掛牌上市為首檔台日連結式ETF

相關新聞

0050成分股納入康霈（6919）掀爭議…周冠男8點說明：最多也僅0.4％影響

現代投資組合理論，是由芝加哥大學教授Markowitz在1952年首先提出。1990年獲得諾貝爾經濟學獎的肯定。 理論指出，最有效率的投資組合，就是完全分散的市場投資組合，也就是以市場上每一個資產的

無腦買大盤即正解？「0050長期持有就好」他不解：一堆人在白忙什麼

在股市裡，有人喜歡衝短線、追題材，也有人選擇長期投資指數型ETF。近日有網友在PTT股板分享心得，直言「大道至簡」，自己最終選擇全力投入0050，認為長期持有比忙進忙出更實在。 原PO表示，過去

0050定期定額績效比買整張差？財經雪倫：1張總想低點買、最後空手錯過

今天跟朋友吃飯，她跟我說開始定期定額買0050跟006208的時間點是在幫我處理公司事情的時候，期間都沒有停扣。 當時我們兩個人都有買0050，也都有買到最低價99原，她說：「現在帳上的0050因為分割差不多有20張」，我看了一下報酬約62%，很讚耶！ 她接著說：「定期定額將近兩年時間，她的帳上總資產已經累積到200萬。」 她老公跟她說：「要買就買單筆幹嘛定期定額，單筆獲利才會高！」

00918今除息0.52元…股息縮水不要緊？陳重銘：填息幸好夠給力

00918股利縮水，幸好填息給力！ 於今（18）日除息0.52元，昨（17）日收盤價為22.93元，除息參考價22.41元，今日最高上攻22.52元，填息比率21%，收益分配發放日10月15日。

Fed正式降息！00982B投資級債迎來資本利得契機

美國聯準會（Fed）今日凌晨宣布2025年首次降息，一如市場預期將基準利率調降一碼至4.00-4.25%區間，正式揭開新一輪降息循環序幕。儘管此決議大致符合市場共識，但從投票過程到會後聲明的細節中，不

00878先發、00919接棒、00961後進優勢…怎麼選？特色一次看

近期財經雪倫與財經專家股魚談到國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、FT臺灣永續高息（00961），指出這三檔看似相近，但評估時可先回到各自的「特色」與「發行時間」。 整

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。