台日連結式ETF雙掛牌上市 亞洲資產管理中心再邁步

臺灣證券交易所表示，台灣資本市場18日迎來歷史性重大時刻，由野村投信發行之「野村日本東證ETF」（009812）正式掛牌上市，成為全臺首檔臺日跨境連結式ETF。此為「亞洲資產管理中心」政策下，資本市場國際合作的重大里程碑。不僅彰顯台灣ETF市場的多元創新實力，也象徵與國際ETF市場的接軌更加緊密。

為慶祝台日跨境連結式ETF同日雙邊掛牌，證交所今日上午舉行盛大掛牌典禮。現場貴賓雲集，包括金融監督管理委員會副主任委員陳彥良、證券期貨局副局長高晶萍、東京證券交易所社長岩永守幸、野村資產管理公司資深執行董事鈴木伸雄、日本台灣交流協會副代表川合現及該協會經濟部主任福澤將明等，共同見證這項跨國合作的重要里程碑。

證交所董事長林修銘於開場致詞表示，野村日本東證ETF的掛牌，不僅是亞洲資產管理中心政策下的重要實踐成果，台日跨境連結式ETF相互掛牌，更展現台日雙邊金融互信深化、合作升溫。林修銘並表示，今天與東京證券交易所的岩永社長都特別打上金色的領帶，象徵台日雙方資本市場的合作，邁入嶄新璀璨的新階段。證交所將持續配合主管機關及攜手產業夥伴，積極推動市場創新與國際連結，拓展台灣資本市場的全球影響力。

金融監督管理委員會副主任委員陳彥良表示，台日跨境ETF不僅具有金融創新意涵，更象徵著臺灣在區域金融布局中的積極角色。透過制度性合作與商品創新，將會進一步穩固臺灣在亞洲資產管理市場的地位，為我國金融產業注入新動能，並朝打造亞洲資產管理中心的目標持續邁進。

野村資產管理公司資深執行董事鈴木伸雄表示，透過此次ETF跨國掛牌，為台日兩國投資人提供更便捷的跨市場投資環境。未來將持續推動兩地股市的互動與發展，並致力於提供能夠回應全球多樣化投資需求、具有吸引力的金融商品。

東京證券交易所社長岩永守幸表示，東京證交所及臺灣證交所持續就多項合作進行討論。藉由資本市場這座橋樑，期盼臺日能成為亞洲強而有力的合作夥伴，深化彼此連結。

「野村臺灣創新科技50 ETF」（00935）今日也由日本野村資產管理公司以連結式基金模式，於日本東京證券交易所掛牌上市（基金名稱：NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index Exchange Traded Fund，東京證券交易所證券代碼：412A）。證交所總經理李愛玲赴東京證券交易所出席掛牌典禮，致詞表示，近年來，台灣資本市場成長動能強勁，加權指數自2020年以來五年間成長逾一倍，並於本月再創歷史新高。作為智慧科技島，AI供應鏈與半導體產業市值比重已達72％，吸引外資持股至近46％。同時，臺灣ETF資產規模近兩年年增率超過50％，表現亮眼。相信在NISA制度下，日本散戶投資人未來對市場交易量與流動性，勢必有相當裨益。

隨著台日跨境ETF機制正式啟動，雙邊掛牌不僅展現臺日兩地交易所與資產管理業者的緊密合作，為兩地投資人提供更多元的全球資產配置工具，更彰顯臺灣高科技產業海外行銷推廣的價值，為國內投信業者拓展海外市場、提升國際競爭力創造新契機。展望未來，證交所將持續配合國家政策方向，致力於推動市場創新，並積極拓展國際連結，助力臺灣資本市場在亞洲、乃至全球金融市場中，發揮更大影響力。

