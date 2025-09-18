台股再創今年新高 這幾檔台股ETF近一季報酬率逾二成

聯準會如預期降息1碼，但投資人對聯準會主席鮑爾的會後談話反應平淡，美股四大指數甚至僅道瓊指數收紅。部分投資人原本預估台股18日將上演「利多出盡」戲碼，但在熱門族群如記憶體、矽晶圓等帶動下，台股18日大漲331點，收在25,769點，再創歷史新高，帶動台股ETF近三個月報酬率表現驚人，截至9月18日收盤，共有12檔原型ETF報酬率逾二成，超越0050、006208等大盤市值型ETF。

第3季以來台股有如脫韁野馬，擺脫上半年盤整，與大盤連動性高的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208），近三個月報酬率高達19.67%、19.6%，等同大盤近一季漲了約二成，堪稱近年表現最佳的第3季。不過，仍有12檔台股ETF近一季表現勝過大盤，其中包含上市不久的三檔主動式ETF，如主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村台灣優選（00980A），這幾檔主動式ETF在第2季掛牌，恰好搭上Q3台股狂飆列車，也祭出優秀績效，讓投資人趨之若鶩。

不過，進一步觀察，其實被動ETF表現不遑多讓，除了00981A近一季報酬率達28%明顯較高外，有多檔科技型ETF也取得24%~25%的報酬率，包含野村台灣新科技50（00935）、國泰台灣科技龍頭（00881）、永豐智能電動車供應鏈（00901）、中信小資高價30（00894）等，表現更勝過00980A與00982A等主動式ETF，顯示被動ETF若有合適的追蹤指數策略，不僅報酬率不輸給主動ETF，較低的費用率可能更適合一般投資人。尤其，若將時間拉近至近一週、近一個月，可以發現被動ETF的波動度相較於主動ETF更小，因此也適合長線投資的族群。

中國信託投信基金經理人張圭慧表示，目前市場受降息與AI成長兩大主軸影響。分析聯準會主席鮑爾於FOMC會後談話，可發現聯準會的政策基調由「抗通膨」轉向「關注就業」。目前美國失業率約4.2％，仍低於過去十年均值4.6％，代表勞動市場雖有降溫，但距離全面衰退仍有一段距離。在「軟著陸」的情境下，有利高估值的成長股及小型股表現。

張圭慧指出，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾定義AI有四波浪潮，目前僅是第三道浪的漲潮初期，預估2030年有機會進入下一階段，AI能夠透過機器人、汽車等設備於現實生活中自主行動，目前AI應用正加速推進，相關產業鏈，尤其是台灣的AI產業鏈，可望迎來一波營運爆發期。另外進入第4季，台股亦有望啟動旺季行情，投資人可透過市值型或科技主題型ETF，參與這波投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。