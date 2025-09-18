快訊

台中大安溪出海口驚現「半顆頭顱」 鑑識人員研判疑為人類顱骨

提告槓上超基因！吳欣盈討臍帶血「四寶」 法院判她只拿回「幹細胞」

訪英時尚翻車？梅蘭妮亞國宴禮服被酸「像香蕉」

台股再創今年新高 這幾檔台股ETF近一季報酬率逾二成

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
表：近一季以來報酬率逾20%的台股ETF排行。資料來源：CMoney統計至9/18
表：近一季以來報酬率逾20%的台股ETF排行。資料來源：CMoney統計至9/18

聯準會如預期降息1碼，但投資人對聯準會主席鮑爾的會後談話反應平淡，美股四大指數甚至僅道瓊指數收紅。部分投資人原本預估台股18日將上演「利多出盡」戲碼，但在熱門族群如記憶體、矽晶圓等帶動下，台股18日大漲331點，收在25,769點，再創歷史新高，帶動台股ETF近三個月報酬率表現驚人，截至9月18日收盤，共有12檔原型ETF報酬率逾二成，超越0050、006208等大盤市值型ETF。

第3季以來台股有如脫韁野馬，擺脫上半年盤整，與大盤連動性高的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208），近三個月報酬率高達19.67%、19.6%，等同大盤近一季漲了約二成，堪稱近年表現最佳的第3季。不過，仍有12檔台股ETF近一季表現勝過大盤，其中包含上市不久的三檔主動式ETF，如主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村台灣優選（00980A），這幾檔主動式ETF在第2季掛牌，恰好搭上Q3台股狂飆列車，也祭出優秀績效，讓投資人趨之若鶩。

不過，進一步觀察，其實被動ETF表現不遑多讓，除了00981A近一季報酬率達28%明顯較高外，有多檔科技型ETF也取得24%~25%的報酬率，包含野村台灣新科技50（00935）、國泰台灣科技龍頭（00881）、永豐智能電動車供應鏈（00901）、中信小資高價30（00894）等，表現更勝過00980A與00982A等主動式ETF，顯示被動ETF若有合適的追蹤指數策略，不僅報酬率不輸給主動ETF，較低的費用率可能更適合一般投資人。尤其，若將時間拉近至近一週、近一個月，可以發現被動ETF的波動度相較於主動ETF更小，因此也適合長線投資的族群。

中國信託投信基金經理人張圭慧表示，目前市場受降息與AI成長兩大主軸影響。分析聯準會主席鮑爾於FOMC會後談話，可發現聯準會的政策基調由「抗通膨」轉向「關注就業」。目前美國失業率約4.2％，仍低於過去十年均值4.6％，代表勞動市場雖有降溫，但距離全面衰退仍有一段距離。在「軟著陸」的情境下，有利高估值的成長股及小型股表現。

張圭慧指出，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾定義AI有四波浪潮，目前僅是第三道浪的漲潮初期，預估2030年有機會進入下一階段，AI能夠透過機器人、汽車等設備於現實生活中自主行動，目前AI應用正加速推進，相關產業鏈，尤其是台灣的AI產業鏈，可望迎來一波營運爆發期。另外進入第4季，台股亦有望啟動旺季行情，投資人可透過市值型或科技主題型ETF，參與這波投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

延伸閱讀

聯準會降息1碼 童子賢：衡量物價就業取得微妙平衡

聯準會降息1碼 年內可能再降2次 鮑爾：下行風險成事實

Fed降息／鮑爾指移民政策致就業不振 米倫唯一籲降2碼

台股收天價25,769點！郭哲榮：台股創高3天內若續強…有望挑戰2萬6

相關新聞

0050成分股納入康霈（6919）掀爭議…周冠男8點說明：最多也僅0.4％影響

現代投資組合理論，是由芝加哥大學教授Markowitz在1952年首先提出。1990年獲得諾貝爾經濟學獎的肯定。 理論指出，最有效率的投資組合，就是完全分散的市場投資組合，也就是以市場上每一個資產的

無腦買大盤即正解？「0050長期持有就好」他不解：一堆人在白忙什麼

在股市裡，有人喜歡衝短線、追題材，也有人選擇長期投資指數型ETF。近日有網友在PTT股板分享心得，直言「大道至簡」，自己最終選擇全力投入0050，認為長期持有比忙進忙出更實在。 原PO表示，過去

0050定期定額績效比買整張差？財經雪倫：1張總想低點買、最後空手錯過

今天跟朋友吃飯，她跟我說開始定期定額買0050跟006208的時間點是在幫我處理公司事情的時候，期間都沒有停扣。 當時我們兩個人都有買0050，也都有買到最低價99原，她說：「現在帳上的0050因為分割差不多有20張」，我看了一下報酬約62%，很讚耶！ 她接著說：「定期定額將近兩年時間，她的帳上總資產已經累積到200萬。」 她老公跟她說：「要買就買單筆幹嘛定期定額，單筆獲利才會高！」

00918今除息0.52元…股息縮水不要緊？陳重銘：填息幸好夠給力

00918股利縮水，幸好填息給力！ 於今（18）日除息0.52元，昨（17）日收盤價為22.93元，除息參考價22.41元，今日最高上攻22.52元，填息比率21%，收益分配發放日10月15日。

Fed正式降息！00982B投資級債迎來資本利得契機

美國聯準會（Fed）今日凌晨宣布2025年首次降息，一如市場預期將基準利率調降一碼至4.00-4.25%區間，正式揭開新一輪降息循環序幕。儘管此決議大致符合市場共識，但從投票過程到會後聲明的細節中，不

00878先發、00919接棒、00961後進優勢…怎麼選？特色一次看

近期財經雪倫與財經專家股魚談到國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、FT臺灣永續高息（00961），指出這三檔看似相近，但評估時可先回到各自的「特色」與「發行時間」。 整

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。