台灣50該不該把康霈、川湖納成分股？政大教授周冠男投贊成票

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台灣50該不該把康霈、川湖納成份股？權威專家提8重點投贊成票。圖／本報資料照片
近來台灣50把康霈、川湖納入成分股，引發熱烈討論，長年擁抱0050、對0050有深入研究的政大財務管理系特聘教授兼商學院副院長周冠男今日肯定這二家公司被納入成分股；其中對於康霈，周冠男指出，既然已經占有市場一定的分額，如果單純因為目前營運不好就將它排除，這只會使得市場投資組合產生偏離，造成不效率的現象，他質疑，「況且以後如果它大漲了，你要負責嗎？」

周冠男分析，根據公開資訊計算，康霈占台灣50最多也只有0.4%。就算市場評價錯誤，它之後破產下市完全沒有價值，整體損失也就是0.4%以下，他直言，「這比投資網紅叫你主動來回交易一次的成本還要低」。

周冠男也指出，經他計算之後的結果，0050和台灣股價加權指數的相關性，已經高達95%。對於0050裡最具代表性的台積電，周冠男則分析，台積電現在固然賺錢，但是它被納入的原因不是因為賺錢，是因為市值夠大。一家公司就算現在再賺錢，如果市值開始下降了，就代表大家對它的前景不看好，最終一樣會被排除在指數之外。

台灣50指數最近一季調整，根據最新市值排序將「康霈」以及「川湖」這兩家公司加入成分股。網路上質疑之聲，主要在於康霈上半年虧損4.24億，營收不到1500萬為何能夠被納入台灣50指數？對此周冠男在臉書中發文，從以下論點來檢視康霈被納入成份股的合理性：

1. 一個公司短期虧損，並不一定會對它的市值造成負面的影響。市值是全體投資人決定的價值，實證研究一再證明，市場在大部分的狀況之下，評價都是有效率的，個人難以打敗市場，可以把市值想做是投票的結果，投票結果如此，就應該按照規則來。

2. 從財務評價理論來看，最簡單的股價評價公式是P=C/（r-g）。P是股價，C是現金流量，「是折現率，g是現金流量成長率。亦即任何資產的價值都是未來預期現金流量折現。影響價值最重要的一個因素之一，就是未來的成長性（g）。一個公司目前營運看起來不好甚至賠錢，不必然沒價值。甚至可能具有很高的市場價值，那就代表大家預期它未來會有很高的成長性。

3. 未來如何沒有人知道。不能因為這家公司現在營運不好，就認為不值得納入，或是預期他之後一定大跌或破產。

4. 康霈既然已經占有市場一定的分額，如果單純因為它的營運目前不好，就將它排除，這只會使得市場投資組合產生偏離，造成不效率的現象。

5. 台積電現在固然賺錢，但是它被納入的原因不是因為賺錢，是因為市值夠大。一家公司就算現在再賺錢，如果市值開始下降了，就代表大家對它的前景不看好，最終一樣會被排除在指數之外。

6. 有人說康霈的股價容易被操弄，但周冠男認為，根據公開資訊，康霈股票的在外流通比例達64%：「這會很容易操弄嗎？」

7. 台灣50指數的加權方式，不是單純的用整體市值加權，而是用在外流通股份價值為權數。如果在外流通股數過小的話，股價確實很容易被操弄。但這個時候台灣50指數的權重也自然會往下調。

8. 根據公開資訊計算，康霈占台灣50最多也只有0.4%。就算市場評價錯誤，它之後破產下市完全沒有價值，整體損失也就是0.4%以下，「這比投資網紅叫你主動來回交易一次的成本還要低」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

