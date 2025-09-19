0050漲逾7成、00878才3成⋯他想改全買市值型！網勸留當防禦型配置

高股息或市值型ETF更值得買？Dcard上有網友分享投資心得，坦言自己39歲後「幡然醒悟」，認為市值型ETF長期績效終究優於高股息ETF，已停止定期定額投入高股息，但仍猶豫是否應將既有部位出清。他透露，高股息是自己2022年入市的第一張股票，目前帳面報酬不錯，但心理關卡難以跨越，因此徵詢眾人意見。

根據該網友公開的投資成果來看，他目前帳戶總市值約202.9萬元，報酬率達41.83%，累積獲利近59.8萬元。持股組合包含市值型與高股息ETF，其中以元大台灣50（0050）漲幅最顯著，報酬率達75.47%，富邦台50（006208）與元大高股息（0056）則分別有58.97%與61.58%的漲幅；高股息代表如國泰永續高股息（00878）報酬率約33.07%，元大台灣高息低波（00713）則有20.90%。整體組合績效亮眼，但也讓他更堅定思考「市值型是否更具長期優勢」。

原PO進一步提問：高股息ETF是否能取代定存、緊急備用金或債券ETF？也就是把「穩定領息」視為資金的安全墊。對此，留言區展開熱烈討論，不少人建議區分投資目的——若追求價差與長期總報酬，市值型更具優勢；若追求現金流，高股息則能提供心理安定，但難保總體績效不被拖累。

多數網友認為應逐步轉向市值型ETF，例如0050或006208，有人直言「賣掉高股息，錢才會賺得比較快」，也有留言提醒「不要在高點時全數轉換，否則容易成為接盤俠」。部分人分享自身經驗，過去同時持有市值型與高股息，隨著理解加深，逐漸將資金集中於大盤ETF或台積電，結果報酬率更佳。

另一派則認為不必急於清倉，高股息ETF仍可扮演「防禦型配置」。有人提到00713在跌勢中相對抗跌，適合與市值型搭配；也有人指出現金流能減少投資焦慮，讓自己在市場波動時能堅持長期布局。另有網友強調，「配息再投入等同脫褲子放屁」，除非真有現金流需求，否則市值型才是最佳選擇。

整體來看，討論聚焦於「投資目標」：若希望資產長期增值，市值型更具效率；若重視現金流與心理安定，高股息仍有其定位。專家分析亦指出，高股息ETF多集中於成熟但缺乏成長性的公司，雖能提供穩定股息，卻可能拖累資本利得；相對地，市值型ETF則能完整反映產業成長，長期報酬率更高。投資人需依自身年齡、收入來源與資金需求，決定是否出清或部分保留高股息部位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。