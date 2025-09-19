股息月領1萬不容易！他試算：「00878至少要75張」才達標

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣人很喜歡投資高股息ETF。圖／聯合報系資料照片
台灣人很喜愛投資高股息ETF，更以固定領取股息的小確幸為樂。一名網友在Dcard發布分享文，他以00878為例估算「若以8月除息每股0.40元計，需約75張才月領一萬元」，並引用集保統計指出，達標者僅占全部持有人中的少數。貼文引發討論焦點：高股息ETF是否適合多數投資人、要如何配置才能兼顧現金流與總報酬，以及「月月領」的實際意義。

原PO整理常用工具，並提供今年績效參考。作者點出關鍵：本金門檻高、達標人數有限，即便成功跨出投資第一步，長期維持與紀律投入才是難處。

留言區多數共識是「分散搭配、以現金流需求為核心」。不少人以00929、00878、0056、00919、00961等組合排成「月月領」，亦有以0050、00713搭配做成「成長＋股息」的雙軸配置。多名網友直言，單押一檔難以穩定月現金流，季配與月配交錯更實務；也有人提醒「未填息期間」帳面波動在所難免。

不同意見則質疑高股息策略的效率與稅負成本：有人認為年輕與在職族群不必刻意追求月配；亦有留言指出配息再投入恐形成「繞遠路」，不如直接持有市值型如0050。另有觀點主張以金融股替代，或將資金轉向總報酬較佳標的。

綜合分析，高股息ETF的核心在「現金流目標」而非單月數字：一是評估目標金額反推所需本金與時間；二是採「多檔錯峰配息」降低單一檔風險；三是關注總費用率、成分更替與殖利率來源，避免「高配＝好配」的誤解；四是留意稅負與二代健保影響；五是若無即時現金需求，紀律加碼與長期複利往往優於頻繁換檔。整體輿論傾向理性：高股息適合需要穩定現金流者；追求資本成長者，市值型或「成長＋股息」混搭更為貼近目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

