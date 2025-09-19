快訊

《富爸爸》作者說ETF是輸家玩的？網懶理：散戶定期定額勝率更高

聯合新聞網／ 綜合報導
網友熱議ETF勝率。中央社
《富爸爸》作者羅伯特．清崎再拋爭議言論，稱ETF是「給輸家玩的」，並指川普8月簽署的新令有利黃金、白銀與比特幣走勢。PTT網友聚焦兩點熱議：其一是清崎長年看空、屢成反指標；其二是被動投資與ETF的功能性是否被刻意貶抑。有人直言「大盤指數本身就是ETF」，質疑標題與內文刻意挑動對立。

根據媒體報導，清崎引述產業友人指出，川普8月7日放寬401k可納入不動產、私募與加密資產等另類資產，他並強調若不願做功課，「媽媽爸爸型」投資人仍應以共同基金與ETF為宜。同時他稱此舉等於把投資人當「成年人」，也讓其持有的黃金、白銀與比特幣「更有價值」。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，若掌握政府關係或內部情報，選股報酬可能遠勝ETF，甚至能創業承攬生意；但多數散戶既無關係也無內線，最務實作法仍是定期定額買ETF，並點名00877、00887、00703等標的。他也以戲謔語氣補槍，反諷清崎把投資大眾都稱為「loser」。

留言共識大致傾向否定清崎言論。許多網友批評其長年唱衰美股、屢喊崩盤未驗證；並強調被動投資紀律勝過情緒交易，引用「巴菲特百萬美元賭注」與「多數主動基金長期輸給S&P500」作為背書。也有人指出忙碌上班族善用ETF即可「活得久就是贏家」，長期持有勝率高於短線沖殺。

不同聲音則認為清崎近年押注黃金、白銀、比特幣績效不差，政策若放寬退休帳戶配置，另類資產確有受惠想像；亦有人提醒「工具中立、重點在用法」，ETF適合多數人，但不排除少數人具備能力做集中選股。另有網友糾正標題解讀：清崎後段其實也說散戶最好買ETF。整體而言，論壇輿論傾向「理性資產配置與長期紀律」勝過明星喊話。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

