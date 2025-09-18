0050成分股納入康霈（6919）掀爭議…周冠男8點說明：最多也僅0.4％影響

現代投資組合理論，是由芝加哥大學教授Markowitz在1952年首先提出。1990年獲得諾貝爾經濟學獎的肯定。

理論指出，最有效率的投資組合，就是完全分散的市場投資組合，也就是以市場上每一個資產的市值為權重，買入所有資產的投資組合。

但是要買入所有的資產，成本很高。又根據實證研究發現，只要分散到30至50檔股票，再分散下去的邊際效益就很低了。而且這個投資組合和市場的相關性已經很高。

這也是為什麼S&P500 ETF跟台灣50 ETF會被設計出來，並受到歡迎的原因。

根據我自己的計算，0050和台灣股價加權指數的相關性，已經高達95%。

台灣50指數最近一季調整，根據最新市值排序將「康霈」以及「川湖」這兩家公司加入成分股。

網路上便有質疑的聲音，指出康霈上半年虧損4.24億，營收不到1,500萬為何能夠被納入台灣50指數？

這說法值得商榷：

1.一個公司短期虧損，並不一定會對它的市值造成負面的影響。市值是全體投資人決定的價值，實證研究一再證明，市場在大部分的狀況之下，評價都是有效率的，個人難以打敗市場。你可以把市值想做是投票的結果，投票結果如此，就應該按照規則來。 2.從財務評價理論來看，最簡單的股價評價公式是P=C/(r-g)。P是股價，C是現金流量，r是折現率，g是現金流量成長率。亦即任何資產的價值都是未來預期現金流量折現。 影響價值最重要的一個因素之一，就是未來的成長性（g)。一個公司目前營運看起來不好甚至賠錢，不必然沒價值。甚至可能具有很高的市場價值，那就代表大家預期它未來會有很高的成長性。 3.未來如何沒有人知道。所以你怎麼知道這家公司現在營運不好，就不值得納入？難道你能夠神奇的預測，它以後一定會大跌或者破產嗎？以這網紅過去的紀錄，我想他沒有這個神奇的能力。 4.康霈既然已經佔有市場一定的份額，如果單純因為它的營運目前不好，就將它排除，這只會使得市場投資組合產生偏離，造成不效率的現象。況且以後如果它大漲了，你要負責嗎？ 5.台積電現在固然賺錢，但是它被納入的原因不是因為賺錢，是因為市值夠大。一家公司就算現在再賺錢，如果市值開始下降了，就代表大家對它的前景不看好，最終一樣會被排除在指數之外。 6.有人說康霈的股價容易被操弄，根據公開資訊，康霈股票的在外流通比例達64%。這會很容易操弄嗎？ 7.台灣50指數的加權方式，不是單純的用整體市值加權，而是用在外流通股份價值為權數。如果在外流通股數過小的話，股價確實很容易被操弄。但這個時候台灣50指數的權重也自然會往下調。 8.根據公開資訊計算，康霈占台灣50最多也只有0.4%。就算市場評價錯誤，它之後破產下市完全沒有價值，整體損失也就是0.4%以下。這比投資網紅叫你主動來回交易一次的成本還要低。

好了，寫這麼多，我知道他看不懂。

但是我希望你能看懂，遠離投資江湖術士。

◎本文內容已獲 周冠男 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。