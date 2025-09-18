無腦買大盤即正解？「0050長期持有就好」他不解：一堆人在白忙什麼

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享投資心得，認為與其天天盯盤焦慮，不如簡單持有0050，長期報酬自然跟上大盤。中央社
在股市裡，有人喜歡衝短線、追題材，也有人選擇長期投資指數型ETF。近日有網友在PTT股板分享心得，直言「大道至簡」，自己最終選擇全力投入0050，認為長期持有比忙進忙出更實在。

原PO表示，過去曾經買過高股息ETF，但後來聽取意見，認為除了市值型指數ETF外，其他產品的表現都不一定能長期超越大盤。於是逐步轉向買0050，並強調「經歷過關稅大戰後，現在放著一樣漲回來」，還計劃未來用GK動態提領方式，每年提領4%當作現金流。

值得注意的是，原PO不僅在台灣投資，也分享自己在越南購地的經驗，表示當初以300萬元購入，如今價值已達500萬元，未來打算移居越南生活，再回台灣享用健保。這番言論引起不少網友討論。

留言區有人推崇「大道至簡」，認為無腦買大盤就是正解，長期下來績效自然贏過多數人；也有人質疑報酬率並不特別亮眼，甚至有人調侃「有本事直接買台積電就好」。兩派意見各有支持者，形成熱烈論戰。

投資究竟要追求短期刺激，還是穩健跟隨大盤？不少人認同，只要本金夠大、時間拉長，0050確實是「少數能讓投資人睡得安穩」的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

