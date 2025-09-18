投資日本變更簡單 野村日本東證 ETF 今掛牌

野村投信表示，透過台日雙向ETF掛牌機制，將為投資人提供更便捷的跨境投資管道與多元化資產配置選項，不僅加速台灣資本市場邁向國際化的重要引擎，更實現台灣成為「亞洲資產管理中心」關鍵里程碑之一，有助於推動台灣資本市場國際化進程，並促進台日資本市場的深度交流。野村日本東證ETF(009812)的推出，展現野村投信在產品創新與國際合作上的積極作為，未來將持續開發具吸引力的投資產品，滿足投資人多元化的產品配置機會。這次台日跨境ETF雙向掛牌，開啟投資人台日直投通道，投資日本變得更簡單了，更棒的是，野村主動領跑，投資人即能一站卡位日股投資浪潮，領先布局。

野村投信持續掌握市場趨勢，站在趨勢浪頭前，攜手最大股東、日本ETF領導品牌「野村資產管理」，9月18日舉行台日跨境ETF雙掛牌揭牌儀式。現場貴賓雲集，包括金管會副主委陳彥良、證期局副局長高晶萍、台灣證交所董事長林修銘、東京證交所社長岩永守幸（Iwanaga Moriyuki）、日本野村資產管理資深執行董事鈴木伸雄（Suzuki Nobuo）、公益財團法人日本台灣交流協會臺北事務所副代表川合現（Kawai Gen）、野村投信副董事長天津啟介（Keisuke Amatsu）、總經理白曼德（Eddy Belmans）等等相關代表，一同共襄盛舉出席台灣證交所台日雙掛牌揭牌典禮，見證台日資本市場合作的重要里程碑，正式開啟跨境ETF雙向掛牌的歷史新篇章。

野村資產管理自1995年在日本推出首檔ETF以來，持續以NEXT FUNDS品牌提供多元投資機會。截至2025年8月底，野村ETF管理資產規模已突破40兆日圓，穩居亞洲最大ETF龍頭 。野村投信副董事長天津啟介（Keisuke Amatsu）表示，009812野村日本東證ETF今（18）日正式在台灣證交所掛牌上市，將引領台灣投資人參與日本股市相關企業，進一步促進台日市場互通，更標誌著台日資本市場合作邁入新里程碑。009812所連結的ETF「NEXT FUNDS 東證股價指數ETF （1306.JP）」，由日本ETF龍頭帶路，直達日股核心地帶，日本規模稱王、亞洲稱霸的ETF，在日本更被納入NISA標的，在日本當地被盛讚為｢日本國民ETF」。

與此同時，台灣科技產業在全球具高度影響力，深受日本投資人青睞，台日跨境新掛牌ETF「日本野村資產管理」亦有一檔新基金連結台股ETF - 00935野村臺灣創新科技50 ETF （00935） NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index ETF（日股代號： 412A），同步在9月18日於日本東京證交所掛牌上市，強強聯手，雙邊互掛，創下台日雙向跨境ETF掛牌新歷史。天津啟介（Keisuke Amatsu）表示，跨境掛牌代表投資人打開國際投資的新鑰匙，交易門檻低、成本透明，進出市場更順暢便利、工具更多元、投資人最直接、最實際的受惠，也為市場帶來更高的流動性與投資信心，既能分散風險，又能分享台日兩地資本市場紅利，此舉將有助於台日投資人更便捷地參與彼此市場。隨著9月18日台日ETF跨境雙向掛牌上路，投資人將能切身感受到跨境合作帶來的投資便利性，搭上台日投資直達車。

天津啟介（Keisuke Amatsu）指出，東證指數以東京證交所主板（Prime）市場為主，成分股覆蓋範圍極為完整，截至2025年8月東證指數涵蓋日本整體市價總額的95%以上，涵蓋超過1680家上市公司，產業多元，滿足日股投資人配置需求，亦可充分反映出日本的股票市場現況與成長性。東證指數採市值加權計算指數，亦是現行主流ETF主要的編制方式。加上東證指數ETF人氣高，是投資人用來參與日本股市整體趨勢的重要指標。009812野村日本東證ETF基金所連結的ETF「NEXT FUNDS 東證股價指數ETF （代碼 1306.JP）」規模超越26兆日圓(約5.3兆新台幣)，由於1306.JP規模夠大，在日本成交量及市占率皆第一名，顯見日本最大ETF發行商「野村」專業實力、領先群倫，近70年的投資經驗，歷經市場多空淬煉，投資實力經得起市場的考驗，獲得廣大投資人信賴，並納入NISA標的，投資日股效率高。009812搭上日股直達車，所連結的1306.JP 投資策略採取完全覆蓋法，投資標的遍及食、衣、住、行、育、樂，以及當前最夯的AI相關科技產業，近期東證指數反映日股強勁表現，並回應全球投資人對日本資本市場改革的高度關注。投資日股交給更懂日本的野村。天津啟介（Keisuke Amatsu）進一步表示，台、日股市近年表現亮眼，為兩地攜手合作創造了最佳時機。日本企業近年財務體質改善，治理改革見效，日圓走貶也強化出口優勢，讓日股成為國際資金追逐的焦點，跨境ETF掛牌因此格外受到期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。