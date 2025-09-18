看好日股前景！台日跨境ETF雙掛牌 加速台灣資本市場邁向國際化

野村投信攜手最大股東、日本ETF（指數型股票基金）領導品牌「野村資產管理」，於今日舉行台日跨境ETF雙掛牌揭牌儀式。將為投資人提供更便捷的跨境投資管道與多元化資產配置選項，不僅加速台灣資本市場邁向國際化，更實現台灣成為「亞洲資產管理中心」關鍵里程碑。

包括金管會副主委陳彥良、證期局副局長高晶萍、台灣證交所董事長林修銘、東京證交所社長岩永守幸（Iwanaga Moriyuki）、日本野村資產管理資深執行董事鈴木伸雄（Suzuki Nobuo）、公益財團法人日本台灣交流協會台北事務所副代表川合現（Kawai Gen）、野村投信副董事長天津啟介（Keisuke Amatsu）、總經理白曼德（Eddy Belmans）等一同出席。

林修銘表示，這是首次台日跨境ETF雙邊掛牌 ，台日之間的跨境ETF合作，從啟動合作構想到商品發行上市，歷時一年多，過程中經歷多方討論與協調。這是一個充滿挑戰的過程，但在所有相關單位的共同努力下，最終迎來這一歷史性時刻，也充分展現台日雙方在資本市場合作上的深厚基礎和強大動能。

截至今年8月底，野村ETF管理資產規模已突破40兆日圓，穩居亞洲最大ETF龍頭 。天津啟介（Keisuke Amatsu）表示，009812野村日本東證ETF今日在台灣證交所掛牌上市，將引領台灣投資人參與日本股市相關企業，進一步促進台日市場互通，更標誌台日資本市場合作邁入新里程碑。009812所連結的ETF「NEXT FUNDS 東證股價指數ETF （1306.JP）」，由日本ETF龍頭帶路，直達日股核心地帶。

與此同時，日本野村資產管理亦有一檔新基金連結台股ETF 00935野村台灣創新科技50 ETF NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index ETF，同步在日本東京證交所掛牌上市，強強聯手，雙邊互掛，創下台日雙向跨境ETF掛牌新歷史。

天津啟介（Keisuke Amatsu）指出，東證指數以東京證交所主板（Prime）市場為主，成分股覆蓋範圍極為完整，截至8月東證指數涵蓋日本整體市價總額的95%以上，涵蓋超過1680家上市公司，產業多元，滿足日股投資人配置需求，也可充分反映出日本的股票市場現況與成長性。

009812野村日本東證ETF基金經理人張怡琳表示，代表日本股市的指標「東證指數」2024年相繼創下新高，2025財年日本主板（Prime）上市公司股利發放和股票回購規模持續邁向歷史新高點，除了基本面利多，日企股東回饋全面啟動，企業獲利能力提升，各行各業皆啟動庫藏股計畫，加速落實企業治理改革。日股現徹底擺脫往昔失落的30年，受惠於極寬鬆貨幣政策搭配擴張性財政政策助攻，加上全球供應鏈重組帶來的結構性機會，顯示這波日企回歸的大趨勢已形成，加上日圓貶值，吸引國際資金大舉湧入，正為日股注入新的活力。

