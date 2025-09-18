0050定期定額績效比買整張差？財經雪倫：1張總想低點買、最後空手錯過

今天跟朋友吃飯，她跟我說開始定期定額買0050跟006208的時間點是在幫我處理公司事情的時候，期間都沒有停扣。

當時我們兩個人都有買0050，也都有買到最低價99原，她說：「現在帳上的0050因為分割差不多有20張」，我看了一下報酬約62%，很讚耶！

她接著說：「定期定額將近兩年時間，她的帳上總資產已經累積到200萬。」

她老公跟她說：「要買就買單筆幹嘛定期定額，單筆獲利才會高！」

我跟這位朋友說：「確實有資料顯示單筆的報酬比定期定額高。」但是單筆投資會想要買在低點，常常就是一直等等到最後變空手。

定期定額沒有這個問題，就定期讓它扣款，無形中就會累積到張數及資金。

這位朋友接著跟我說：「她老公說定期定額會多付手續費，交易成本更高。」她回她老公說：「手續費才一塊錢，不多。」

我說：「有人提過定期定額是投信公司跟券商研發出來的產品要賺經理費跟手續費。舉例來說，券商有最低手續費，如果手續費不到最低門檻還是收1元，劵商就是賺價差積少成多。」

「假設你用定期定額你老公用單筆投資，最後都買1000股好了，那總手續費可能就差一點點錢。你確實會多付一些些手續費，但是你老公為了省幾十元的手續費而錯失幾千塊的報酬，不是很不划算嗎？」

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。