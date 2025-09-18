00918今除息0.52元…股息縮水不要緊？陳重銘：填息幸好夠給力

00918股利縮水，幸好填息給力！

於今（18）日除息0.52元，昨（17）日收盤價為22.93元，除息參考價22.41元，今日最高上攻22.52元，填息比率21%，收益分配發放日10月15日。

高股息ETF過去配息太膨風，如今都開始校正回歸。其實高配息不一定穩賺，看一下圖表，0056的殖利率較高，就是配息比較多，但是配得多不表示會填息，因為0056的選股邏輯，只是「預測未來一年的高股息」，不考慮填息！

00918的指數則是強調填息，除了挑選高股息成分股之外，也一併考量過去的填息績效，目的是增加填息的機率。

所以儘管00918的殖利率較低，但是配息報酬卻勝過0056，就是因為「高填息」的特點。

股價上漲才會填息，所以00918的資本利得也高過0056，總報酬率更是贏了16.28%，入果投入1000W就是多了162.8W，很香吧...

因為ETF高度競爭，投信可以拿「平準金+資本利得」，來衝高配息金額。

可是高配息卻不是穩賺喔，這個只是吸引投資人的幻術；一定要明辨！

只有「高填息」才是真的，投資人一定要能夠分辨幻術啊...我在新書跟課程中，有破解高股息ETF的四大幻術，一定會對你有幫助的。

請記住：股海在走，知識要有，才不會成為別人的提款機

◎本文內容已獲 不敗教主 陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。