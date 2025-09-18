聯準會降息1碼符合預期 台股突破25,700點 這檔海外主動式ETF續創新高

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美國聯準會宣布降息1碼，符合市場預期。雖然17日美股四大指數僅道瓊工業指數收紅，但標普500與那斯達克、費半指數都僅小跌，且中小型股的羅素2000指數也收紅。中國信託投信指出，聯準會政策基調由「抗通膨」轉向「關注就業」，當前美國失業率約4.2%，仍低於過去十年的均值4.6%，代表勞動市場雖有降溫，距離全面衰退仍有一段距離。在「軟著陸」情境下，成長型股票有望持續引領市場風潮。

而受惠降息帶來的資金行情預期，18日亞股普遍走揚，台股盤中再創歷史新高。除了台股主動式ETF外，聚焦顛覆式創新的海外主動式ETF如主動中信ARK創新（00983A） 也同步上漲，股價突破12元大關，續創掛牌新高，且近期表現不遜於台股主動式ETF。

法人分析，過去近兩年雲端業者的資本支出成長率幾乎年年「超乎市場預期」，反映AI應用需求持續升溫。且在資金成本降低的環境下，中小型創新企業的融資與擴張條件更為有利，將有助於帶動美股在科技股百花齊放下持穩向上。

根據中國信託投信官網，00983A的前十大持股中，以特斯拉為首，權重約9.1%。近期特斯拉在董事會通過「天價獎勵方案」後，市場對其未來十年發展充滿想像，包括Robotaxi、全自動駕駛及人形機器人等新事業藍圖，皆是驅動長期成長的關鍵動能。此外，00983A也涵蓋音樂串流平台Shopify、智慧醫療公司Tempus AI，以及Roblox、Palantir、Robinhood、Coinbase等顛覆性創新代表企業，受惠AI與資金浪潮，可望持續成為投資人追捧題材。

中國信託投信建議，投資人若希望把握AI時代下的明日之星，00983A提供切入創新賽道的有效工具，藉由主動式布局與多元化的創新產業涵蓋，有機會能夠在降息循環的資金行情加持下，先馳得點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 中國信託 美國聯準會

