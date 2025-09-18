00946最新配息0.058元！預估年化配息率6.85%、10月3日最後買進日

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益科技高息成長ETF（00946）公告第15次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.058元。若以9月17日收盤價10.16元來推算，預估單次配息率約0.57%，年化配息率6.85%。除息日訂10月7日，想參與00946本次領息的投資人，最晚需在10月3日買進，收益分配發放日則訂於10月31日。

財富管理專家表示，00946是兼具企業獲利成長、股價成長性以及配息能力的科技型ETF，有別於多數規模千億以上的高股息ETF成分股聚焦在金融股與航運股，00946則兼具科技成長股與高息股，晶片龍頭相關供應鏈股占比更達五成。

財富管理專家指出，面對近期台股來到高檔震盪區間，投資人不妨於投資組合中適度配置00946以更有效進行持股分散、降低整體投資組合風險，也掌握不同類股輪動契機，面對股市震盪之時，可透過高息股性提供息收保護，而當股市反彈時，科技成長股又可提供較好的資本利得，讓投資人在面對股市漲跌波動，皆可從容應對。

專家進一步說明，受惠於美國半導體製造自主的晶圓建廠需求，擴廠相關設備及廠務工程類股近期漲勢凌厲，也提振00946的表現。00946今年來的含息報酬率達13.14%，不止穩居高股息ETF之首，表現更優於多數市值型ETF。此外，00946採月配息，自2024年8月首次配息以來，已是第15次配息，更達成次次填息的紀錄，讓投資人股息與價差皆得。

財富管理專家表示，今年8月00946配息金額翻倍成長，除息當日開盤不到10分鐘即完成盤中填息，成長動能相當亮眼。因此，建議投資人可配置00946，一次掌握息收與科技產業發展前景的潛在成長契機，是穩中求勝的好選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。