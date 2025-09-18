快訊

00878先發、00919接棒、00961後進優勢…怎麼選？特色一次看

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
00878、00919、00961看似相近，其實各有定位。00878最早發行，00919緊隨其後，而00961則是後進者，強調整合前作優點並加入ESG概念。中央社
近期財經雪倫與財經專家股魚談到國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、FT臺灣永續高息（00961），指出這三檔看似相近，但評估時可先回到各自的「特色」與「發行時間」。

整理出時間序：00878為最早推出，其後是00919，最新的是00961。發行時序之所以重要，在於後進者常見到前作的優點與限制，能在設計上做整合與優化。

就此脈絡，市場已能觀察到00878與00919的表現與投資人回饋；而00961作為後進者，主打把ESG、穩健與成長等元素打包進同一檔產品，形成自身定位。

股魚補充，所謂「後勁者優勢」並非否定前作，而是利用先行者經驗，重新調整規則或篩選邏輯，讓產品更貼近投資人需求；對00961有興趣的投資人，不妨進一步細看其方法論與成分設定。

◎本文內容已獲 投資嗨什麼 授權，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 00961臺灣ESG永續高息 00919群益台灣精選高息ETF基金

