00850、00918投資心法曝光！股迷分享6比4配置：長線存股布局

聯合新聞網／ 綜合報導
台股指數16盤中突破25,600點創新高。記者余承翰／攝影 余承翰
近期一名網友在社群平台分享心得，提到因聽信財經網紅預測股市高點放空，結果遇上行情一路上漲，40歲累積的1600萬元身家瞬間歸零。這起案例也讓他反思投資心態，並整理出股票賠錢的三大原因。

她指出，投資人常見的錯誤包括「以為自己能預測漲跌」、「投資方式過度極端，動輒ALL IN」、以及「缺乏獨立思考，盲目跟隨分析」。這些行為往往在市場劇烈波動時，導致資產快速蒸發。

相對地，該網友也分享了三項逆轉勝心法：

第一，沒人能準確預測市場，唯有長期留在市場才能累積成果

第二，投資應該循序漸進，定期定額才能避免風險集中

第三，專家言論僅供參考，投資好公司並耐心等待3到5年，才能讓複利效果真正發揮

在投資紀錄部分，她透露9月的定期定額配置為00850與00918，比例大約是6：4。

其中，00850報酬率為10.16%，接近大盤表現；00918因8月才開始投入，目前僅1.58%，但仍視為長期布局的重要一環。

她最後強調，股市最大的風險不是下跌，而是漲到讓人誤以為永遠不會跌。與其冒險放空，不如專注存股，讓像00918這樣的標的慢慢累積，才是安心生活的關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

降息1碼到位…「風險控管式」防止經濟衰退！直雲：夜盤漲勢差不多可安心

00918今除息日…收益分配組成曝光！棒棒：跟00919一樣比例做了大幅度調整

力積電（6770）飆漲停「年底到了」？網不留情酸：幾年前停損在60幾元

2026年股市將崩盤？「這張圖」超神準預言…小童：網路泡沫、金融海嘯、2020年疫情大跌全抓到

當沖「3個月賠20萬」畢業了！網譏天才：改買0050

股市上上下下，短線操作難度非常高。台股17日大盤終場跌191.39點，消磨掉昨日逾7成漲點，報25,438.25點，連兩日回測5日線。一名網友在PTT自曝「當沖畢業」，稱近三個月虧損約20萬，引發版友熱議。有人譏「這行情還能賠真是天才」、也有人直勸「定期定額0050比較實在」。

00850、00918投資心法曝光！股迷分享6比4配置：長線存股布局

近期一名網友在社群平台分享心得，提到因聽信財經網紅預測股市高點放空，結果遇上行情一路上漲，40歲累積的1600萬元身家瞬間歸零。這起案例也讓他反思投資心態，並整理出股票賠錢的三大原因。 她指出，

00918今除息日…收益分配組成曝光！棒棒：跟00919一樣比例做了大幅度調整

今天是00918除息日，證交所也公布了收益分配組成，令人驚訝的是，過往以資本利得為主的00918，這次100%都來自於股利所得！ 跟00919一樣，第三季收益分配比例做了大幅度調整。 昨天

買房前該清空股票？網勸「有需要就變現」但應保留0050

該賣股買房嗎？一名網友在Dcard貼文，他透露自己的持股包含ETF及南亞、中鋼，因準備國考與資金吃緊已出清部分股票。如今計劃結婚並存頭期款，猶豫是否該把現有約20萬元市值的股票全數賣出。對此，有人支持直言「急用就該變現」，但若僅有20萬對買房幫助不大，出清意義則較小。

00918除息0.52元…回檔價位成買點！達人：年初以來與近一年績效表現都在前段班

今天（9/18）是大華優利高填息（00918）的除息日，這次配發0.52元，昨天收盤價是22.93元，今天的開盤參考價落在22.41元。 剛剛用網站比較了0056、00713、00878、009

棄0050+006208只買台積電！網勸長期逢低加碼「直上正二」 

0050、006208等市值型ETF成分股中台積電比例很高，因此不少人認為，與其買市值型不如直接買台積電。一名網友在Dcard曬出持股截圖，表示不再買0050、006208，想改「直上台積電」，並考慮台股槓桿ETF00675L、00670L與美股ETF QQQ/VQQ，預計投入10至20萬元，詢問怎麼配置較好。貼文立刻引出網友從「槓桿風險」到「預備金」的全面討論。

