00850、00918投資心法曝光！股迷分享6比4配置：長線存股布局

近期一名網友在社群平台分享心得，提到因聽信財經網紅預測股市高點放空，結果遇上行情一路上漲，40歲累積的1600萬元身家瞬間歸零。這起案例也讓他反思投資心態，並整理出股票賠錢的三大原因。

她指出，投資人常見的錯誤包括「以為自己能預測漲跌」、「投資方式過度極端，動輒ALL IN」、以及「缺乏獨立思考，盲目跟隨分析」。這些行為往往在市場劇烈波動時，導致資產快速蒸發。

相對地，該網友也分享了三項逆轉勝心法：

第一，沒人能準確預測市場，唯有長期留在市場才能累積成果 第二，投資應該循序漸進，定期定額才能避免風險集中 第三，專家言論僅供參考，投資好公司並耐心等待3到5年，才能讓複利效果真正發揮

在投資紀錄部分，她透露9月的定期定額配置為00850與00918，比例大約是6：4。

其中，00850報酬率為10.16%，接近大盤表現；00918因8月才開始投入，目前僅1.58%，但仍視為長期布局的重要一環。

她最後強調，股市最大的風險不是下跌，而是漲到讓人誤以為永遠不會跌。與其冒險放空，不如專注存股，讓像00918這樣的標的慢慢累積，才是安心生活的關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。