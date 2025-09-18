00918今除息日…收益分配組成曝光！棒棒：跟00919一樣比例做了大幅度調整

快訊

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
00918今除息，每股配0.52元，收益來源首度100%來自股利所得。依昨收22.93元估算，持有39張以上將觸及健保補充保費門檻。記者林澔一／攝影
今天是00918除息日，證交所也公布了收益分配組成，令人驚訝的是，過往以資本利得為主的00918，這次100%都來自於股利所得！

跟00919一樣，第三季收益分配比例做了大幅度調整。

昨天是最後買進日，依照昨日22.93股價計算，等於是持有39張的人，就會被課到而代表健保補充保費喔。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 資本利得 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金

