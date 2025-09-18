00918今除息日…收益分配組成曝光！棒棒：跟00919一樣比例做了大幅度調整

今天是00918除息日，證交所也公布了收益分配組成，令人驚訝的是，過往以資本利得為主的00918，這次100%都來自於股利所得！

跟00919一樣，第三季收益分配比例做了大幅度調整。

昨天是最後買進日，依照昨日22.93股價計算，等於是持有39張的人，就會被課到而代表健保補充保費喔。

