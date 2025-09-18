00918今除息日…收益分配組成曝光！棒棒：跟00919一樣比例做了大幅度調整
今天是00918除息日，證交所也公布了收益分配組成，令人驚訝的是，過往以資本利得為主的00918，這次100%都來自於股利所得！
跟00919一樣，第三季收益分配比例做了大幅度調整。
昨天是最後買進日，依照昨日22.93股價計算，等於是持有39張的人，就會被課到而代表健保補充保費喔。
◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言