債券 ETF 受益人周增1.2萬人

根據集保中心公布的9月12日最新債券ETF受益人統計資料顯示，受到上周新上市一檔群益ESG投等債0-5(00985B)助益，104檔債券ETF整體受益人上周增加12112人，整體今年則是減少96,136人，總受益人來到1,959,523人。觀察上周債券ETF受益人增加最多前十名，其中以群益ESG投等債0-5(00985B)增加1.7萬人最多，整體來看，美債短債、美債長債各有擁護的投資人，以公司團隊人氣來看，群益投信旗下群益ESG投等債0-5(00985B)、群益0-1年美債(00859B)、群益25年美債(00764B)三檔上榜買氣最旺，其次元大、國泰有兩檔上榜。

群益投信債券ETF研究團隊指出，今年來金融市場波動劇烈，不過隨著利空鈍化，最黑暗的時刻已過，市場亦逐步復甦。近期債券ETF受益人人氣已有逐步回籠的跡象，加上市場對於9月FED降息預期，債券ETF投資拐點逐漸顯現浮出。投資人可從觀察債券ETF持有的成分債券，是不是透過追蹤指數的層層篩選，嚴格標準精選出ESG表現良好、信用評級達BBB級，且票面利率高於4.5%、債券到期年限為0-5年、並排除爭議產業與高風險標的的優質ESG短天期投資級公司債，才能為投資人提供品質看得見、收益有支撐、波動挺得住的存債新利器。

群益ESG投等債0-5(00985B)經理人謝明志表示，債券ETF挑選可先觀察各主要債券資產之票面利率，0-5年期短天期債其票面利率近5.5%，優於全球政府公債的2.5%、全球複合債的2.9%、較長天期的全球10年期以上投資級債的3.2%，而從存續期間來看，0-5年期短天期債近2.5年，期間最短，展現其高票面利率與低存續期間的特點，提供投資者相對優異的票息水準，以及更佳的波動管理效果。短天期BBB級投等級公司債因信評展望正向，當中重視ESG的發債企業其體質更為無虞，再搭配相對高位的殖利率水準，以及存續期間短，對利率波動的敏感度較低等優勢，適度配置相關債券ETF有望為投資組合帶來抗震增益的效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。