台灣金融業寫下新一頁 009812今掛牌、成為國內首檔跨境ETF

野村日本東證（009812）18日掛牌上市，連結投資「NEXT FUNDS 東證股價指數連動型上市投資信託（日股代碼1306）」是由日本野村資產管理，在當地享有「日本國民ETF」美譽；009812成為國內首檔台日跨境連結式ETF，不僅象徵台日雙邊資本市場合作跨入新階段，也為台灣朝亞洲資產管理中心目標邁進注入強勁動能。

野村日本東證9月8日成立、9月18日掛牌，屬於海外股票型ETF，並無收益分配，經理費0.30%，保管費0.07%，風險報酬等級RR4，目前規模為5.6億元，淨值為9.95元。

野村投信指出，此次掛牌不僅為配合政府推動台灣邁向亞洲資產管理中心政策的實質成果，更寫下台灣金融業史上首宗雙向ETF合作的新篇章。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，009812所連結投資的NEXT FUNDS TOPIX ETF，該ETF為日本第一、亞洲最大ETF，規模超過25兆日圓，龐大資產規模與流動性，能夠完全覆蓋東證指數的所有成分股前95%以上的企業，能完整追蹤東證指數超過1,680檔成分股，涵蓋Prime、Standard與Growth市場，精準反映日本全市場表現。

政治變局並未澆熄日股熱度，日本首相石破茂意外宣布辭職，日股不跌反漲，雖然政局後續變化存在許多不確定性，但不論未來日本首相是誰，勢必會提出穩定市場、爭取民心的財政措施，利好日本經濟與日股，因此股市瀰漫樂觀情緒。在波動頻繁的國際資本市場下，日股展現出不同於台美的季節性優勢，無疑是台灣投資人配置上的標配。日股評價依舊合理，投資日股不必預設指數高點。

與此同時，野村臺灣創新科技50（00935）也即將由日本野村資產管理公司以連結式基金模式，於日本東京證券交易所掛牌上市。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。