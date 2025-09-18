00918除息0.52元…回檔價位成買點！達人：年初以來與近一年績效表現都在前段班

快訊

00918今天（9/18）除息，每股配發0.52元，參考價落在22.41元。雖然填息表現仍待觀察，但近一年與年初至今績效都名列前茅，市場也關注這波回檔是否成為進場良機。中央社
今天（9/18）是大華優利高填息（00918）的除息日，這次配發0.52元，昨天收盤價是22.93元，今天的開盤參考價落在22.41元。

剛剛用網站比較了0056、00713、00878、00915、00918、00919這幾檔的績效，發現00918在「年初至今」以及「近一年」這兩個區段的表現算是數一數二，儘管填息的次數有待加強，但是在績效上是還算安慰的一環！

今天除息後價格下降，大家會趁機買嗎？

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

