00918除息0.52元…回檔價位成買點！達人：年初以來與近一年績效表現都在前段班
今天（9/18）是大華優利高填息（00918）的除息日，這次配發0.52元，昨天收盤價是22.93元，今天的開盤參考價落在22.41元。
剛剛用網站比較了0056、00713、00878、00915、00918、00919這幾檔的績效，發現00918在「年初至今」以及「近一年」這兩個區段的表現算是數一數二，儘管填息的次數有待加強，但是在績效上是還算安慰的一環！
今天除息後價格下降，大家會趁機買嗎？
◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
