00878再買進8張…年底達成200張應不成問題！存股哥：把00982A停利賣出

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥分享今年已將00878持股提升至190張，並設定年底挑戰200張目標。他認為當前股價正是累積資產的好時機，透過資產配置、槓桿與股息再投入，讓複利曲線快速加速。中央社
存股哥分享今年已將00878持股提升至190張,並設定年底挑戰200張目標。他認為當前股價正是累積資產的好時機,透過資產配置、槓桿與股息再投入,讓複利曲線快速加速。中央社

＊原文發文時間為9月17日

去年12月寫下今年希望達成150張00878的目標，當時持有張數是118張，其實150張在幾個月前就已經達成了，昨天把00982A停利賣出，再把資金集中到00878，張數從182張提升至190張。

今年目前為止買進72張00878的主要資金來源為，資產重新配置、穩定開槓桿、股息再投入，對比過去相對較低的價格，也讓我可以用更便宜的股價累積更多的張數。

很多人一直唉唉叫00878股價回不到23，在我來看現在才是大量累積資產的好機會，市場的資金總是不停輪動，等到資金回流到高股息，那整體資產跟股息的增幅會相當可觀。

以目前的進度來看，年底前達到200張應該是沒什麼問題，也許還可以上看到200-210張這區間，靠資產去累積資產的威力實在驚人，速度快到連我自己當初都不曾想過。

大家都知道複利曲線在通過拐點之後會快速往提升，但如果加上合理的槓桿，曲線的提升的角度不是快速提升，而是進化成突然垂直往上暴衝，這就是槓桿的威力，當然這一切的前提是做好風險控制。

至於大家很在意的配息，就算今年最後一季持平配發0.4，以目前190張參與除息我也能領到$76,000，是個人單季最高紀錄，重劍無鋒大巧不工，配息下降沒關係，那就提升張數去領更多股息就好。

各位應該還記得幾個月前寫了篇文，說我預計明年都買56，主要是補上個人股息現金流的小月，今年一整年的佈局就是為了明年用更多的股息、開更大的槓桿去買0056，給自己個目標，希望明年可以至少買進30張。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 00878國泰永續高股息 00982A主動群益台灣強棒

