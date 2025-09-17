ETF市場再添一員大將 摩根投信跨入台灣ETF市場

ETF市場再添一員大將，摩根投信今日宣布跨入台灣ETF市場，將發行第一檔主動式ETF「摩根大美國領先科技主動式ETF基金（00989A）」，即將在9月30日至10月3日正式募集。

摩根投信董事長唐德瑜表示，儘管台灣ETF的市場競爭已相當激烈，但多數ETF的投資標的都集中在台股或美債，而且主要都是被動式地追蹤指數；所以，摩根投信發行「摩根大美國領先科技主動式ETF基金」的目的，就是結合摩根資產管理在美國科技投資及主動式管理上的優勢，替既有ETF投資人分散投資過度集中的風險，並擴大台灣ETF在布局上的覆蓋範圍。

唐德瑜指出，國人對科技股的投資興趣也比其他產業更高，更習慣用定期定額的方式進行長期投資，所以「摩根大美國領先科技主動式ETF基金」的發行，將可同時滿足投資人對「追求超額回報」、「交易便利」與「成本效益」的多重期待。

摩根大美國領先科技主動式ETF基金基金經理人蓋欣聖表示，AI 雖是現今科技的主流，但00989A最大不同點，在於佈局的重點不會只考慮科技七雄，而是擴大到受惠於科技技術革命、而獲得額外成長動能的非科技企業；舉例來說，受惠於AI技術而獲得新增長動能的美國企業Veeva，就屬於生技醫療領域；而大家熟悉的外賣與計程車服務平台Uber，則是屬於工業類股；至於全美最大散戶交易平台Robinhood Market則是屬於金融服務領域；它們都是受惠於科技技術革新而開發出全新商業模式的案例，且其股價在今年以來的漲幅，也都領先科技七雄。

蓋欣聖進一步說明，摩根把「領先科技」的範圍向外延伸到包括商務支付、旅遊娛樂、汽車、科技、金融服務、媒體廣告與醫療等七大領域。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。