快訊

美國降息循環將至…台灣是否會跟進？專家曝光受惠股：營建、金控、0050、00922

聯合新聞網／ 趣 講 股
近期市場普遍預期美國聯準會將宣布「調降一碼」，全球股市提前反映利多，台股更在一個多月內大漲9.6％，引發「利多出盡」的疑慮。專家提醒，儘管短線或有回檔，但隨著降息循環展開，資金效應將持續發酵。（中央社）
全球的投資人正在屏息以待美國聯準會的本週會議，將宣布重啟降息的決議，現在宣布「調降一碼」幾乎已經是投資市場的共識，近期的全球股市似乎也先行反映了這樣的利多而緩步上升中，現在大家擔心的反而是股票市場會不會出現「利多出盡」的下跌走勢？以及我們中央銀行會不會跟進降息？在降息聲中，又該挑選哪一類的投資標的？

首先談談股市會不會出現聯準會降息的利多出盡下跌行情？答案是「肯定的！」因為從市場感受到聯準會不再堅持對降息一事要再觀察關稅因素之後（大約8月初），近一個多月美股道瓊指數至今上漲約4％，那斯達克指數更是上漲近6％。

漲多！就是最大利空

同一時期台股加權指數則是從23,378點漲到16日收盤的25,629點，漲幅更高達9.6％。股市俗話說：「漲多了，就是最大的利空。」因此說不定這次美國聯準會一宣布各界殷殷期盼的降息，反而成為股市利多出盡的最好理由。

不過，投資人也不必太過憂心這個利多出盡的效應，因為就算行情下跌也不至於太長久，主要是各界預期聯準會接下來都會維持好一陣子的降息循環，股市的表現一切就看美國經濟－這個帶動全球經濟的火車頭未來走勢而定。

這次不降 下次必降

至於我們的中央銀行這次會不會跟進降息？目前各界預期是不會！主要原因是目前國內金融市場的利率水準在2～3％，跟各國相比並不算很高，而且至今台灣的經濟表現拜AI科技產業所賜而超乎預期的好，不需要透過降息來刺激經濟。

不過，到了第四季就不一樣了，預期國內經濟表現會比第三季差一點，而且美國聯準會可望再宣布降息、美元走弱，中央銀行為了防止熱錢大舉匯入，造成台幣匯價漲太兇，有機會跟進降息，投資大眾就要留意是否要提前布局以下的降息概念股：

一、營建股

降息之後可以讓房貸族稍為喘口氣，也能提高房市景氣略為翻升的想像空間，短期間的營建股可望受惠，但是長期還得看房市政策、供需情況而定。

二、金控股

降息之後可望活絡金融市場、有利於銀行業的營運，以銀行為主體的金控股、或是持有金控股比例高的ETF（例如00919、00915）會比較吃香。

三、權值股、市值型ETF

美國聯準會啟動降息循環之後，美元的匯價普遍被認為會持續走弱到明年初，國外的熱錢勢必得投入國內股市，它們選擇的投資標的無非是台積電、鴻海、聯發科、台達電等權值股，或是去買0050、00922等市值型ETF，各位股東或受益人可得好好地抱牢手中的持股啊！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

指數 降息 台股 市值型 聯準會 台積電 0050元大台灣50 00915凱基優選高股息30 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00919群益台灣精選高息ETF基金

