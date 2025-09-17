00929一日填息 00712爆出ETF市場第二大量

復華台灣科技優息（00929）、復華富時不動產、統一美債10年Aa-A等五檔ETF 17日除息，其中，最具指標的莫過於台股首檔月月配的復華台灣科技優息今日無畏台股高檔震盪，仍上演一日填息行情，63.09萬受益人息收及價差雙落袋。

復華台灣科技優息規模為1,501.75億元，排行台股ETF第七大，追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數，於2023年6月9日掛牌上市，9月每受益權單位配息0.08元，連續兩個月維持一樣金額，換算單月配息率為0.43%，推估年化配息率為5.22%；歷經過降息風，今年來配息金額逐步回升，1月至4月配0.05元、5月至7月配0.07元、8月起配0.08元。

除了復華台灣科技優息外，今日除息的還有復華富時不動產、復華彭博新興債、統一美債10年Aa-A以及復華彭博非投等債，其中，復華富時不動產每受益權單位除息0.19元，換算單季配息率約2.06%，今日成交量衝上89736張，較前一個交易日成長45.4%，且今日熱度排行市場第二高，僅次於群益台灣精選高息的94730張；此外，統一美債10年Aa-A每單位除息0.337元，換算單季配息率約1.2%，帶動成交量也成長90.03%，來到1220張，代表都有買盤趁除息低價進場布局。

復華台灣科技優息經理人許忠成表示，AI產業蓬勃發展，台廠因為處於關鍵供應鏈角色，進一步帶動營收獲利表現，預期市場對AI基礎建設持續增溫，在AI晶片、伺服器及高速傳輸等產業需求帶動下，挹注半導體、IC設計及相關電子零組件等族群供應鏈基本面動能而有持續表現機會，建議投資人可透過聚焦科技高股息ETF掌握產業成長及收益機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。