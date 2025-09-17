摩根大美國領先科技主動式 ETF 聚焦美國科技全台極速領跑

摩根投信17日宣布跨入台灣的ETF市場，將在台灣發行第一檔主動式ETF「摩根大美國領先科技主動式ETF（00989A），即將在9月30日至10月3日正式募集。

摩根資產管理表示，結合ETF在交易與成本上的優勢，以及摩根在主動式管理上的長期口碑，摩根大美國領先科技主動式ETF基金將致力於替投資人創造超額報酬，讓國人在理財上有更多元的投資體驗。

摩根投信董事長唐德瑜表示，儘管台灣ETF的市場競爭已相當激烈，但多數ETF的投資標的都集中在台股或美債，而且主要都是被動式地追蹤指數；所以，摩根投信發行摩根大美國領先科技主動式ETF目的，就是結合摩根資產管理在美國科技投資及主動式管理上的優勢，替既有ETF投資人分散投資過度集中的風險，並擴大台灣ETF在布局上的覆蓋範圍。

唐德瑜指出，除了ETF在交易資訊透明度與費率優惠上較其他金融商品更友善，國人對科技股的投資興趣也比其他產業更高，更習慣用定期定額的方式進行長期投資，所以「摩根大美國領先科技主動式ETF的發行，將可同時滿足投資人對「追求超額回報」、「交易便利」與「成本效益」的多重期待。

摩根大美國領先科技主動式ETF基金經理人蓋欣聖表示，AI 雖是現今科技的主流，但00989A最大不同點，在於佈局的重點不會只考慮科技七雄，而是擴大到受惠於科技技術革命、而獲得額外成長動能的非科技企業；因為在AI發展已滲透到各個領域的趨勢下，許多非科技相關企業也會加快自身的技術迭代，並開發出新的商業模式。舉例來說，受惠於AI技術而獲得新增長動能的美國企業Veeva，就屬於生技醫療領域；而大家熟悉的外賣與計程車服務平台Uber，則是屬於工業類股；至於全美最大散戶交易平台Robinhood Market則是屬於金融服務領域；像它們都是受惠於科技技術革新而開發出全新商業模式的案例，且其股價在今年以來的漲幅，也都領先市場討論度最高的科技七雄。

摩根大美國領先科技主動式ETF選股策略不侷限在傳統的資訊科技，反而會採取「跨產業」與「跨市值」的投資策略，把精力放在尋找受惠於科技革命下的優質企業，以擴大投資的選股範疇。

蓋欣聖進一步說明，隨著科技應用的深化，摩根把「領先科技」的範圍向外延伸到包括商務支付、旅遊娛樂、汽車、科技、金融服務、媒體廣告與醫療等七大領域。另外，在預期的投資組合中，巨型股占比將達15%~25%，大型股則是30%~40%，中型股是20%~40%，小型股則是佔5%~15%在資產配置上，摩根將徹底發揮主動式管理的能力，在「跨產業」與「跨市值」的選股策略下，替投資人找到最佳的投資標的。

此外蓋欣聖也指出，美國科技股的長期潛力有目共睹，雖然現在許多美國優質科技企業的股價都顯得高不可攀，但對台灣投資人來說，尤其是年輕世代，也可透過小筆金額定期投資，透過ETF啟動存股計畫，長期布局摩根大美國領先科技主動式ETF，讓自己也能參與到美國科技的長期成長潛力，並分散投資波動的風險。

摩根大美國領先科技主動式ETF產品經理溥琪琳表示，在投資人的印象裡，台灣半導體類股在過去的表現相當不錯，但包括標普500資訊科技指數與羅素1000等權重科技指數，它們在過去十年卻可分別創下678%與398%的報酬，表現都優於「台灣電子指數」在同一時期的350%，可見對比台灣的科技股，美國科技企業的投資優勢相當明顯。

溥琪琳指出，儘管科技產業的上、中、下游供應鏈分布遍及全球，但美國在科技的創新與研發上都有它獨特的領導地位，同時也是全球科技企業最大的集資中心；再加上許多的科技龍頭企業也多在美國掛牌，因此，布局以美國為主的科技企業，正可對全球科技產業發揮「一站式購足」的投資效果。

溥琪琳認為，在技術革命與資本市場的雙重影響下，當前美股大盤的走勢深受科技股的影響，而摩根旗下的「摩根基金－摩根美國科技基金曾連續五年獲得「傑出基金金鑽獎」的殊榮 ，；至於摩根資產管理集團旗下的主動式ETF，從2024年至今也獲得全球最大規模的資金淨流入 ，更在連續兩年內獲得《 Asianinvestor 》所頒發的「最佳ETF資產管理公司」(亞洲區)大獎 ；所以，相信這次再度善用摩根的主動管理優勢所推出的「摩根大美國領先科技主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)」的發行， 可望給台灣投資人帶來驚豔的投資體驗。 專注成長－選股策略不受產業分類與市值大小的限制。(資料來源：彭博資訊、摩根資產管理)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。