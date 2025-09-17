今年總報酬最強高股息ETF 00946配息出爐 年化配息率6.85%

快訊

今年表現最好的台股高股息ETF-群益科技高息成長（00946）17日公告10月第一階段配息金額，每受益權單位擬配發0.058元，連續兩個月金額一樣，以今日收盤價10.16元換算，單月配息率為0.57%，推估年化配息率為6.85%，第二階段配息金額公告日在10月2日，除息日在10月7日，10月31日領息。

群益科技高息成長追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數，2024年5月9日掛牌上市，2024年8月為成立以來第一次除息，累計邁向第15個月除息，每受益權單位每次配息的平均金額為0.04元；值得一提的是，近兩個月配息金額都高於均值。

群益科技高息成長今年以來含息市價漲幅為13.1%，是台股高股息ETF中表現最強的一檔，且大幅優於同類型均值的3.8%，成為亮點。

截至17日，規模為78.48億元，前十大成分股及比重依序為漢唐（2404）13.12%、華碩（2357）8.74%、亞翔（6139）8.35%、順達（3211）7.86%、聯電（2303）6.49%、可成（2474）5.37%、力成（6239）4.94%、欣銓（3264）4.53%、中美晶（5483）3.6%、義隆（2458）3.03%。

群益科技高息成長經理人洪祥益指出，全球AI發展延續，應用層面拓展下也衍生出對於算力的需求，台灣科技供應鏈因在IT與AI應用具有競爭優勢，可望持續受惠。現階段四大CSP與主權基金的資本支出對於AI伺服器部分仍持續增長，加上CSP同步發展其自己的ASIC晶片，也可望為台廠帶來相關AI商機，預期未來將為NV系統與ASIC陣營同步發展格局，相關類股表現值得留意，或是投資人不妨透過台股科技高息ETF來掌握，既把握科技股行情，也能以此建立收益來源。

