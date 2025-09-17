聽新聞
00939配息創新高 擬配0.072元、年化配息率6.18%
統一台灣高息動能（00939）16日公告10月第一階段配息金額，每受益權單位擬配發0.072元，金額創下成立以來最佳，以17日收盤價13.98元換算，單月配息率為0.51%，推估年化配息率為6.18%，第二階段配息金額公告日在9月30日，除息日在10月2日，10月29日領息。
統一台灣高息動能追蹤特選臺灣高息動能指數，2024年3月20日掛牌上市，2024年8月為成立以來第一次除息，累計邁向第15個月除息，每受益權單位每次配息的平均金額為0.06元；值得一提的是，今年下半以來配息金額呈現步步向上的走勢，前五個月都配0.05元、六月0.04元、7月至9月為0.068元、10月來到0.072元。
截至17日，規模為333.49億元，前十大成分股及比重依序為國泰金（2882）6.65%、富邦金（2881）6.63%、中信金（2891）5.99%、長榮（2603）5.95%、華碩（2357）5.39%、聯電（2303）4.94%、元大金（2885）4.76%、陽明海運（2609）4.01%、瑞昱（2379）3.99%、凱基金（2883）3.9%。
統一台灣高息動能經理人林良一表示，關稅政策不確定性淡化，使台股近期整體量能明顯增溫，加權指數創下歷史新高後，短線可能呈現高檔震盪。建議投資人可採取穩健投資策略，以能持續提供現金流的標的為核心，透過高股息ETF，在抵禦市場波動的同時，也能參與台股後市行情。00939布局產業分散且均衡，除了配置成長性產業，在防禦性類股亦有所著墨，在台股高檔震盪之際，可適度分散持股集中單一產業的風險。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
