快訊

謝欣穎優雅酸「妄語」 王柏傑認分手但「扯他潑酒不能忍」

澳洲男在北捷喝飲料遭制止怒比中指 台籍男亮刀揮舞移送法辦

下班注意！8縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

00939配息創新高 擬配0.072元、年化配息率6.18%

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

統一台灣高息動能（00939）16日公告10月第一階段配息金額，每受益權單位擬配發0.072元，金額創下成立以來最佳，以17日收盤價13.98元換算，單月配息率為0.51%，推估年化配息率為6.18%，第二階段配息金額公告日在9月30日，除息日在10月2日，10月29日領息。

統一台灣高息動能追蹤特選臺灣高息動能指數，2024年3月20日掛牌上市，2024年8月為成立以來第一次除息，累計邁向第15個月除息，每受益權單位每次配息的平均金額為0.06元；值得一提的是，今年下半以來配息金額呈現步步向上的走勢，前五個月都配0.05元、六月0.04元、7月至9月為0.068元、10月來到0.072元。

截至17日，規模為333.49億元，前十大成分股及比重依序為國泰金（2882）6.65%、富邦金（2881）6.63%、中信金（2891）5.99%、長榮（2603）5.95%、華碩（2357）5.39%、聯電（2303）4.94%、元大金（2885）4.76%、陽明海運（2609）4.01%、瑞昱（2379）3.99%、凱基金（2883）3.9%。

統一台灣高息動能經理人林良一表示，關稅政策不確定性淡化，使台股近期整體量能明顯增溫，加權指數創下歷史新高後，短線可能呈現高檔震盪。建議投資人可採取穩健投資策略，以能持續提供現金流的標的為核心，透過高股息ETF，在抵禦市場波動的同時，也能參與台股後市行情。00939布局產業分散且均衡，除了配置成長性產業，在防禦性類股亦有所著墨，在台股高檔震盪之際，可適度分散持股集中單一產業的風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 月配息 00939統一台灣高息動能

延伸閱讀

傳產族群撐場面 台股收跌191點

現在是降息循環…台股任何拉回都是買點！直雲：接下來都是多頭

台積秒填息 台股衝出六亮點…權王引領大盤創紀錄

台股買盤追捧強勢股

相關新聞

台積電（2330）見證到2000元的時候才會放手！闕又上：小資族選0050比0056好

在YouTube節目「鈔錢部署」中，主持人盧燕俐與華爾街操盤手闕又上聚焦兩大主題：台積電與ETF配置。 闕又上直言「我就是要見證到它是2000元的時候才會放手」，並以本益比區間與盈餘成長率拆解評

00939配息創新高 擬配0.072元、年化配息率6.18%

統一台灣高息動能（00939）16日公告10月第一階段配息金額，每受益權單位擬配發0.072元，金額創下成立以來最佳，以...

歷史經驗顯示 Fed 降息科技股強漲 法人：標普科技精選 ETF 買點到

台新投信表示，現任Fed主席鮑爾熱門接班人、聯準會理事沃勒（Christopher Waller）再次呼籲降息，稱自己將...

迎接 Fed 降息 中短天期 ETF 兩個月來吸金為長天期 ETF 的八倍

美國就業數據疲弱、通貨膨脹未惡化，市場高度預期美國聯準會（Fed）即將降息。受降息預期影響，全球中短天期債券ETF（10...

配息縮水非重點？00918、0056領先群雄…含息報酬率穩坐前二！

高股息ETF近兩年掀起熱潮，但隨著降息循環展開，投資人不能只盯著殖利率數字。有網友threads上指出，成分股殖利率來看，大多數高股息ETF的組合落在5.5%至6.5%之間，當資本利得空間收斂、平準金

平衡型 ETF 追求較高殖利率且有效降低年化波動度

高股息一直以來受到台灣投資人高度青睞，然而僅依賴高股息策略可能面臨波動度較高及產業集中等限制。為了解決這些挑戰，凱基投信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。