高含「核」量海外ETF漲相佳 長線潛利看俏

美國AI應用加速滲透，數據中心進入爆炸成長階段，電力供應成燃眉之急，掀起美國能源政策轉向。投信法人表示，隨核能在美國重返新能源舞台重要地位，看準現階段美國核能發電概念股，股價站穩政策紅利風口浪尖上，預估2025年美國核能黃金年代重新啟動，除帶動今年美股核能概念股拉出新一波漲勢外，具高含「核」量的海外股票ETF，未來股價表現也有機會隨著美國核能復興潛力同步上攻。

根據CMoney統計至16日止，目前78檔跨國投資股票型ETF中，成分股持有星座能源（CEG）、維斯達能源（VST）、NRG能源（NRG）、奇異維諾瓦（GEV）、伊頓（ETN）等美國主要核能發電概念股的ETF共計12檔，以電力能源類型為主的新光美國電力基建（009805）ETF，持有美核能概念股占比達25.3%最高、富邦ESG綠色電力ETF占11.2%居次。以近一周績效表現來看，包括新光美國電力基建、富邦未來車及元大防衛科技，都有逾3%的漲幅。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，核能發電具穩定且低碳的基載電力供應，被美國政府視為未來AI電力供應首選，包括美國三哩島核電廠原訂2028年重啟，以因應未來美國AI數據中心爆炸性電力需求成長，加上日前川普訪問英國簽訂核能協議，將與英合作建設12座先進小型核反應爐，並直指未來美國新核能執照審批時間，將從4年縮短至2年，承諾在2028年前，美國將全面擺脫俄羅斯核料依賴，以及美國積極支持小型模組化反應爐（SMR）及核融合等先進核能技術。

新光投信建議，美國最新核能政策，主要聚焦於推動先進核能技術商業化、包括重啟既有核電廠、結合多元潔淨能源，以及透過政策與產業合作，加速美國核能產業復興，以滿足經濟AI化後，對穩定低碳電力爆炸性需求，預料美核電政策長期推波助瀾下，美核概股中長線投資前景佳，建議投資人除直接布局相關美股外，也可以透過ETF方式，鎖定具高含核量海外ETF作一籃子布局，掌握未來10年美國核能飛躍式成長的投資新紅利。

