快訊

謝欣穎優雅酸「妄語」 王柏傑認分手但「扯他潑酒不能忍」

澳洲男在北捷喝飲料遭制止怒比中指 台籍男亮刀揮舞移送法辦

下班注意！8縣市大雨特報 恐一路下到晚上

高含「核」量海外ETF漲相佳 長線潛利看俏

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美國AI應用加速滲透，數據中心進入爆炸成長階段，電力供應成燃眉之急，掀起美國能源政策轉向。投信法人表示，隨核能在美國重返新能源舞台重要地位，看準現階段美國核能發電概念股，股價站穩政策紅利風口浪尖上，預估2025年美國核能黃金年代重新啟動，除帶動今年美股核能概念股拉出新一波漲勢外，具高含「核」量的海外股票ETF，未來股價表現也有機會隨著美國核能復興潛力同步上攻。

根據CMoney統計至16日止，目前78檔跨國投資股票型ETF中，成分股持有星座能源（CEG）、維斯達能源（VST）、NRG能源（NRG）、奇異維諾瓦（GEV）、伊頓（ETN）等美國主要核能發電概念股的ETF共計12檔，以電力能源類型為主的新光美國電力基建（009805）ETF，持有美核能概念股占比達25.3%最高、富邦ESG綠色電力ETF占11.2%居次。以近一周績效表現來看，包括新光美國電力基建、富邦未來車及元大防衛科技，都有逾3%的漲幅。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，核能發電具穩定且低碳的基載電力供應，被美國政府視為未來AI電力供應首選，包括美國三哩島核電廠原訂2028年重啟，以因應未來美國AI數據中心爆炸性電力需求成長，加上日前川普訪問英國簽訂核能協議，將與英合作建設12座先進小型核反應爐，並直指未來美國新核能執照審批時間，將從4年縮短至2年，承諾在2028年前，美國將全面擺脫俄羅斯核料依賴，以及美國積極支持小型模組化反應爐（SMR）及核融合等先進核能技術。

新光投信建議，美國最新核能政策，主要聚焦於推動先進核能技術商業化、包括重啟既有核電廠、結合多元潔淨能源，以及透過政策與產業合作，加速美國核能產業復興，以滿足經濟AI化後，對穩定低碳電力爆炸性需求，預料美核電政策長期推波助瀾下，美核概股中長線投資前景佳，建議投資人除直接布局相關美股外，也可以透過ETF方式，鎖定具高含核量海外ETF作一籃子布局，掌握未來10年美國核能飛躍式成長的投資新紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美國 核能

延伸閱讀

繼美元之後晶片也成武器！美中經濟戰開打...殺傷力將改寫地緣政治版圖

全球化將美元變成武器！專家「現代戰爭早已開打」：經濟與安全無法分離

爭取由西方掌控戰略碼頭 美擬收購中在多國港口股權

華為關連公司與輝達曾共用矽谷辦公樓 美眾院中國特設委員會要求說明

相關新聞

台積電（2330）見證到2000元的時候才會放手！闕又上：小資族選0050比0056好

在YouTube節目「鈔錢部署」中，主持人盧燕俐與華爾街操盤手闕又上聚焦兩大主題：台積電與ETF配置。 闕又上直言「我就是要見證到它是2000元的時候才會放手」，並以本益比區間與盈餘成長率拆解評

00939配息創新高 擬配0.072元、年化配息率6.18%

統一台灣高息動能（00939）16日公告10月第一階段配息金額，每受益權單位擬配發0.072元，金額創下成立以來最佳，以...

歷史經驗顯示 Fed 降息科技股強漲 法人：標普科技精選 ETF 買點到

台新投信表示，現任Fed主席鮑爾熱門接班人、聯準會理事沃勒（Christopher Waller）再次呼籲降息，稱自己將...

迎接 Fed 降息 中短天期 ETF 兩個月來吸金為長天期 ETF 的八倍

美國就業數據疲弱、通貨膨脹未惡化，市場高度預期美國聯準會（Fed）即將降息。受降息預期影響，全球中短天期債券ETF（10...

配息縮水非重點？00918、0056領先群雄…含息報酬率穩坐前二！

高股息ETF近兩年掀起熱潮，但隨著降息循環展開，投資人不能只盯著殖利率數字。有網友threads上指出，成分股殖利率來看，大多數高股息ETF的組合落在5.5%至6.5%之間，當資本利得空間收斂、平準金

平衡型 ETF 追求較高殖利率且有效降低年化波動度

高股息一直以來受到台灣投資人高度青睞，然而僅依賴高股息策略可能面臨波動度較高及產業集中等限制。為了解決這些挑戰，凱基投信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。