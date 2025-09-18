買房前該清空股票？網勸「有需要就變現」但應保留0050

該賣股買房嗎？一名網友在Dcard貼文，他透露自己的持股包含ETF及南亞、中鋼，因準備國考與資金吃緊已出清部分股票。如今計劃結婚並存頭期款，猶豫是否該把現有約20萬元市值的股票全數賣出。對此，有人支持直言「急用就該變現」，但若僅有20萬對買房幫助不大，出清意義則較小。

原PO回顧，起初因看到帳面小賺而心情愉快，但之後缺乏財報判讀能力，跟風買入南亞、中鋼後陷入套牢。考量結婚與房貸壓力，他糾結是否乾脆清倉，或僅賣掉ETF保留個股。未來若還完學貸與車貸，打算改投0050或0056等長期標的。

留言分為三大陣營。支持清倉者認為，「股票本來就是閒錢投資，有急用就該變現」、「有房的安全感值得一切」，更有人直白回應「若20萬正好補上頭期差額，當然要全部賣掉」。

另一派則指出，20萬市值對買房幫助有限，「只能買廁所或家電」、「20萬買豪宅紙紮版」，酸言帶出現實面：真正的頭期款遠非這數字能解決。還有人感嘆，自己曾為買房清倉卻賣在低點，錯過後續大漲，雖心痛卻不得不。

另有少數網友建議保留核心ETF如0050，避免全部歸零投資布局；但大多數人仍強調「現金需求至上」，尤其在結婚、買房等人生階段。整體討論展現出投資與人生規劃的拉扯：存股再怎麼紅綠，終究要面對資金流動與現實需求的選擇題。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。