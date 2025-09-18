棄0050+006208只買台積電！網勸長期逢低加碼「直上正二」 

0050、006208等市值型ETF成分股中台積電比例很高，因此不少人認為，與其買市值型不如直接買台積電。一名網友在Dcard曬出持股截圖，表示不再買0050、006208，想改「直上台積電」，並考慮台股槓桿ETF00675L、00670L與美股ETF QQQ/VQQ，預計投入10至20萬元，詢問怎麼配置較好。貼文立刻引出網友從「槓桿風險」到「預備金」的全面討論。

原PO強調自己資金有限、目標簡化，認為與其分散在大盤ETF，不如集中台積電，加上正二與美股指數ETF放大報酬；同時也坦言對「怎麼配、何時買」沒有把握，希望社群給具體路線。

多數留言主張保守與基本功：一是先留足預備金，學生資金薄，不宜同時上多種槓桿；二是保留或只買0050，以分散個股風險，搭配分批進場；三是若看好台灣科技，可少量持有台積電，但別把槓桿當常態；四是替代組合如0050＋VT、或0050＋00935等，也有人建議「先把規則寫清楚，再談報酬」。

另一派則較積極：有人直言「長期＋逢低加碼」下，正二績效可勝過0050、006208、台積電；也有人喊「就買台積電」、或美股個股如NVDA、特斯拉，認為年輕承受度高、時間是最大盟友。但也有極端聲音鼓吹「現金少也不必留預備金」，引來反駁。

整體來看，社群共識集中在：先定風險承受度與現金緩衝，再選簡單可執行的紀律策略；若要碰槓桿，務必小額、分批、設停損；想押台積電可做「核心—衛星」配置，以大盤ETF為核心、個股與槓桿為少量衛星，讓波動不致超出學生族群的睡眠邊界。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。