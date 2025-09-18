快訊

學生時代工友80歲仍在工作 「籃球之神」喬丹超暖幫他付清房貸

2萬5有找！Meta推首款內建螢幕Meta Ray-Ban Display智慧眼鏡 支援AI、可手勢控制

超熱…躲到台北捷運站內也沒用 原來經濟部有「這規定」

當沖「3個月賠20萬」畢業了！網譏天才：改買0050

聯合新聞網／ 綜合報導
短線投資不容易。聯合報系資料照
短線投資不容易。聯合報系資料照

股市上上下下，短線操作難度非常高。台股17日大盤終場跌191.39點，消磨掉昨日逾7成漲點，報25,438.25點，連兩日回測5日線。一名網友在PTT自曝「當沖畢業」，稱近三個月虧損約20萬，引發版友熱議。有人譏「這行情還能賠真是天才」、也有人直勸「定期定額0050比較實在」。

該網友表示，過去做波段曾賺錢，近半年轉研當沖、特別鑽研放空，購買軟體並跟學名師策略，鎖定隔日沖標的想「殺主力」，卻常被嘎上去；即使抓到飆股（軍工、雷虎等）仍難以穩定獲利，情緒也被耗損。他坦言不適合日內交易，決定「光榮畢業」，回到波段：看型態、守停損，慢慢存資金再出發。

對於個人反思，原PO認為「黑K比紅K多、放空勝率高」的觀念害慘自己；又提到有名師主張「被嘎就留單等回來」，實際已是波段空而非當沖。他致敬能穩賺的高手，但自評「賺賠都不知道為什麼」，證明不適合此路。

多數網友給出一致建議：當沖=賭博、長期必輸；與其拚幾個tick，不如定期定額0050、抱台積電、或指數化投資。也有人質疑「名師最好賺的是賣課與軟體」，強調沒有對帳單難以服人；並點出結構性劣勢——多頭環境放空強勢股易被鎖漲停、借券成本高、對手是量化高頻，「政府與券商才是最大贏家」。

也有不同聲音補充：有人稱「順勢做多、見好就收」仍可小賺；有人主張先從微台練功、建立嚴格停損停利與紀律；做空應留待空頭循環，否則風險不對稱。另有網友打氣「早認輸早止血」、也有人酸「反著做或許賺更多」。整體來看，多數人勸離高頻交易，改以中長線、資金與情緒都能承受的方式布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF PTT 賭博 台股 大盤 軍工 當沖 台積電 0050元大台灣50

延伸閱讀

高端疫苗（6547）疫情期間飆到350又跌回30？陳重銘：不懂的股票不要碰

谷月涵稱「FED降息股市就跌」AI泡沫化在即！網反酸台股上看3萬點

00878再買進8張…年底達成200張應不成問題！存股哥：把00982A停利賣出

台積電（2330）見證到2000元的時候才會放手！闕又上：小資族選0050比0056好

相關新聞

當沖「3個月賠20萬」畢業了！網譏天才：改買0050

股市上上下下，短線操作難度非常高。台股17日大盤終場跌191.39點，消磨掉昨日逾7成漲點，報25,438.25點，連兩日回測5日線。一名網友在PTT自曝「當沖畢業」，稱近三個月虧損約20萬，引發版友熱議。有人譏「這行情還能賠真是天才」、也有人直勸「定期定額0050比較實在」。

00850、00918投資心法曝光！股迷分享6比4配置：長線存股布局

近期一名網友在社群平台分享心得，提到因聽信財經網紅預測股市高點放空，結果遇上行情一路上漲，40歲累積的1600萬元身家瞬間歸零。這起案例也讓他反思投資心態，並整理出股票賠錢的三大原因。 她指出，

00918今除息日…收益分配組成曝光！棒棒：跟00919一樣比例做了大幅度調整

今天是00918除息日，證交所也公布了收益分配組成，令人驚訝的是，過往以資本利得為主的00918，這次100%都來自於股利所得！ 跟00919一樣，第三季收益分配比例做了大幅度調整。 昨天

買房前該清空股票？網勸「有需要就變現」但應保留0050

該賣股買房嗎？一名網友在Dcard貼文，他透露自己的持股包含ETF及南亞、中鋼，因準備國考與資金吃緊已出清部分股票。如今計劃結婚並存頭期款，猶豫是否該把現有約20萬元市值的股票全數賣出。對此，有人支持直言「急用就該變現」，但若僅有20萬對買房幫助不大，出清意義則較小。

00918除息0.52元…回檔價位成買點！達人：年初以來與近一年績效表現都在前段班

今天（9/18）是大華優利高填息（00918）的除息日，這次配發0.52元，昨天收盤價是22.93元，今天的開盤參考價落在22.41元。 剛剛用網站比較了0056、00713、00878、009

棄0050+006208只買台積電！網勸長期逢低加碼「直上正二」 

0050、006208等市值型ETF成分股中台積電比例很高，因此不少人認為，與其買市值型不如直接買台積電。一名網友在Dcard曬出持股截圖，表示不再買0050、006208，想改「直上台積電」，並考慮台股槓桿ETF00675L、00670L與美股ETF QQQ/VQQ，預計投入10至20萬元，詢問怎麼配置較好。貼文立刻引出網友從「槓桿風險」到「預備金」的全面討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。