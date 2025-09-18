當沖「3個月賠20萬」畢業了！網譏天才：改買0050

股市上上下下，短線操作難度非常高。台股17日大盤終場跌191.39點，消磨掉昨日逾7成漲點，報25,438.25點，連兩日回測5日線。一名網友在PTT自曝「當沖畢業」，稱近三個月虧損約20萬，引發版友熱議。有人譏「這行情還能賠真是天才」、也有人直勸「定期定額0050比較實在」。

該網友表示，過去做波段曾賺錢，近半年轉研當沖、特別鑽研放空，購買軟體並跟學名師策略，鎖定隔日沖標的想「殺主力」，卻常被嘎上去；即使抓到飆股（軍工、雷虎等）仍難以穩定獲利，情緒也被耗損。他坦言不適合日內交易，決定「光榮畢業」，回到波段：看型態、守停損，慢慢存資金再出發。

對於個人反思，原PO認為「黑K比紅K多、放空勝率高」的觀念害慘自己；又提到有名師主張「被嘎就留單等回來」，實際已是波段空而非當沖。他致敬能穩賺的高手，但自評「賺賠都不知道為什麼」，證明不適合此路。

多數網友給出一致建議：當沖=賭博、長期必輸；與其拚幾個tick，不如定期定額0050、抱台積電、或指數化投資。也有人質疑「名師最好賺的是賣課與軟體」，強調沒有對帳單難以服人；並點出結構性劣勢——多頭環境放空強勢股易被鎖漲停、借券成本高、對手是量化高頻，「政府與券商才是最大贏家」。

也有不同聲音補充：有人稱「順勢做多、見好就收」仍可小賺；有人主張先從微台練功、建立嚴格停損停利與紀律；做空應留待空頭循環，否則風險不對稱。另有網友打氣「早認輸早止血」、也有人酸「反著做或許賺更多」。整體來看，多數人勸離高頻交易，改以中長線、資金與情緒都能承受的方式布局。

