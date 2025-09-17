Fed降息帶動科技股強漲 海外科技ETF熱

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

現任Fed主席鮑爾熱門接班人、聯準會理事沃勒（Christopher Waller）再次呼籲降息，稱支持9月政策會議降息1碼，並預計未來3到6個月還會進一步調降，以防勞動市場崩潰，目前市場對Fed於9月展開降息普遍有共識。據歷史經驗來看，1998年Fed進行第二輪降息後，標普科技精選指數半年後大漲近5成，一年及二年後分別大漲67％及88％。可看出預防式寬鬆的背景下，資金更傾向湧向成長標的，科技股尤為受惠，現在正是布局標普科技精選ETF絕佳時機。

台新標普科技精選ETF（009807）研究團隊表示，美國科技股2025年第2季財報普遍優於預期，2025年Mag7整體獲利預計將成長21.6％，營收也可望年增9.7％，這兩項數據在過去一周內都有所上修。在經濟狀況穩健的前提下，調研機構上修全球股市獲利預測值，2025~2026美股企業獲利預估年增率仍成長，投資氛圍好轉，市場仍舊偏多看待股市。另外，四大CSP（雲端供應商）廠為建置AI伺服器進行AI 基礎建設，逐季調高資本支出，目前仍處供不應求狀態，也顯示美國四大CSP廠展望樂觀，科技股的堅實表現仍展現出強勁的成長潛力。

台新標普科技精選ETF研究團隊指出，Fed過去幾次降息循環中，常伴隨著經濟陷入衰退的情況，1998年聯準會經濟未衰退下啟動預防性降息，主要是因為亞洲金融風暴，儘管當時美國經濟狀況良好，當時Fed主席葛林斯潘仍決定自1998年9月29日啟動第二輪降息周期（第一輪降息啟動日為1995/7/6）。本次聯準會已在2024年9月啟動第一輪降息，美國經濟未因關稅落入衰退，若在這種循環的「第二輪首次降息」當下進場，歷史回測顯示，風險性資產往往迎來強勁行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

Fed ETF 降息 美國經濟

