台積電（2330）見證到2000元的時候才會放手！闕又上：小資族選0050比0056好

在YouTube節目「鈔錢部署」中，主持人盧燕俐與華爾街操盤手闕又上聚焦兩大主題：台積電與ETF配置。

闕又上直言「我就是要見證到它是2000元的時候才會放手」，並以本益比區間與盈餘成長率拆解評價；同時對小資族提出具體建議：

與其偏愛高股息，應優先把核心放在市值型ETF

台積電2028年到2032年 見2000區間

闕又上以估值框架說明台積電目前定位：ADR約27倍本益比、台股本益比約20至23倍，他認為20至25倍屬安全帶，景氣與情緒極佳時不排除觸及30倍；更以「年均約12%盈餘成長」推估，2030年EPS接近100元，給20至22倍本益比，合理價落在2000至2200元區間。

他補充，若成長快於12%，時間點可能提前；若不利，則延後，整體區間約在2028年底到2032年底之間「我就是要見證到它是2000元的時候才會放手。」

談到AI大趨勢，節目舉甲骨文因承接OpenAI長約、股價一年翻倍為例，形容「一人得道雞犬升天」，點出AI基礎建設帶動整體鏈動能。

從獲利體質與本益比對比，闕又上指出台積電淨利率、估值相對其他AI權值（如輝達、微軟、Alphabet）具吸引力，視為參與AI的「相對便宜」管道之一；但他也提醒，歷史上台積電曾出現明顯回檔，投資節奏仍需自控與耐心。

上千萬以上再配高股息

ETF配置上，闕又上多次強調小資族應「回到市值型」：市值型自帶「汰弱留強」機制，同時兼顧價值與成長。

以台股為例，他點名0050適合做為核心；高股息的0056「不是不好」，但更適合資產已上千萬、上億後再加配。

他並以自己長期追蹤的比較指出，0050與0056「同日起跑」以來，報酬差距曾從約113擴大到「兩百多」的級距，提醒130萬名0056股東思考資產成長期的主軸安排。

建立投資紀律

面對市場雜訊與時事變數，闕又上的重點在「盈利軌跡」：只要台積電長期盈餘維持雙位數年增，短期的政策與地緣風險多為波動來源而非結構破壞。對於「等拉回才買」的心態，他建議建立紀律與框架，避免因情緒錯過長期趨勢。

節目最後，盧燕俐也以「台積電一個人的武林」形容未來台股結構，呼應市值型核心配置的思路。

◎本文內容已獲 鈔錢部署–華視優選 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。