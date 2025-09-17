美商投信搶灘台灣ETF市場　推首檔主動式ETF

金管會今年初開放主動式ETF，吸引國際資產管理公司搶灘台灣ETF市場。摩根投信今天宣布推出首檔主動式ETF，訂9月30日開募，每股發行價新台幣15元；摩根投信董事長唐德瑜預告，已做好2026年ETF上市規劃，會看到更多產品。

唐德瑜表示，摩根投信過去一直專注在主動式管理，包括股票、債券、多重資產等，此次決定切入台灣ETF（指數股票型基金）市場，第1檔就從最擅長的主動式切入。

唐德瑜分析，這幾年台灣ETF市場蓬勃發展，競爭相當激烈，進一步觀察，多數ETF投資標的集中在台股或美債，以追蹤指數的被動式ETF居多。此次推出「摩根大美國領先科技主動式」ETF（00989A），投資標的鎖定美國科技股。

投信業者表示，外商投信其實早就進軍台灣，最大優勢是跨國性的研究團隊資源，過去主要發行共同基金，這幾年面對ETF市場快速崛起，在追蹤指數的被動式ETF市場難以施展；今年初政府開放主動式ETF，可望吸引更多外商投信加入台灣ETF市場。

摩根基金經理人蓋欣聖分析，相較於過去的美國科技股共同基金多採美元計價，00989A為新台幣計價，為美國科技股基金中少數採取季配息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。