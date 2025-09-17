快訊

川普4度替TikTok續命！專家點名台灣要小心 1情境影響美國援台

中秋之前好運沖天！「四生肖」驚喜連連…鼠貴人相助、 豬財運滾滾

徐國勇指「台灣沒有光復節」 王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

美商投信搶灘台灣ETF市場　推首檔主動式ETF

中央社／ 台北17日電

金管會今年初開放主動式ETF，吸引國際資產管理公司搶灘台灣ETF市場。摩根投信今天宣布推出首檔主動式ETF，訂9月30日開募，每股發行價新台幣15元；摩根投信董事長唐德瑜預告，已做好2026年ETF上市規劃，會看到更多產品。

唐德瑜表示，摩根投信過去一直專注在主動式管理，包括股票、債券、多重資產等，此次決定切入台灣ETF（指數股票型基金）市場，第1檔就從最擅長的主動式切入。

唐德瑜分析，這幾年台灣ETF市場蓬勃發展，競爭相當激烈，進一步觀察，多數ETF投資標的集中在台股或美債，以追蹤指數的被動式ETF居多。此次推出「摩根大美國領先科技主動式」ETF（00989A），投資標的鎖定美國科技股。

投信業者表示，外商投信其實早就進軍台灣，最大優勢是跨國性的研究團隊資源，過去主要發行共同基金，這幾年面對ETF市場快速崛起，在追蹤指數的被動式ETF市場難以施展；今年初政府開放主動式ETF，可望吸引更多外商投信加入台灣ETF市場。

摩根基金經理人蓋欣聖分析，相較於過去的美國科技股共同基金多採美元計價，00989A為新台幣計價，為美國科技股基金中少數採取季配息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美國 摩根投信

延伸閱讀

玉山金、緯穎...瞄準季底作帳 投信布局半導體、AI 13檔仍有加碼的成長股出列

儒鴻營運逐步向上

特別股雙優勢 後市可期

外資續買超270億元！搶進DRAM雙雄逾9.3萬張、台積電也大回血

相關新聞

配息縮水非重點？00918、0056領先群雄…含息報酬率穩坐前二！

高股息ETF近兩年掀起熱潮，但隨著降息循環展開，投資人不能只盯著殖利率數字。有網友threads上指出，成分股殖利率來看，大多數高股息ETF的組合落在5.5%至6.5%之間，當資本利得空間收斂、平準金

歷史經驗顯示 Fed 降息科技股強漲 法人：標普科技精選 ETF 買點到

台新投信表示，現任Fed主席鮑爾熱門接班人、聯準會理事沃勒（Christopher Waller）再次呼籲降息，稱自己將...

迎接 Fed 降息 中短天期 ETF 兩個月來吸金為長天期 ETF 的八倍

美國就業數據疲弱、通貨膨脹未惡化，市場高度預期美國聯準會（Fed）即將降息。受降息預期影響，全球中短天期債券ETF（10...

平衡型 ETF 追求較高殖利率且有效降低年化波動度

高股息一直以來受到台灣投資人高度青睞，然而僅依賴高股息策略可能面臨波動度較高及產業集中等限制。為了解決這些挑戰，凱基投信...

賈伯斯一句話點出創新價值 這 ETF 追成長控風險

蘋果創辦人賈伯斯曾說「創新，區分了領導者與追隨者。」這句話不僅適用於企業經營，更是投資策略的核心價值。歷史數據顯示，將「...

00918、00919、0056、00878、00701有機會補漲？股添樂解析：今年落後有三原因

台股屢創新高，但高股息ETF今年卻顯得疲弱，與大盤走勢差距拉大。股添樂直言，這並非產品失靈，而是「資金、政策、類股輪動」等結構因素所致。不過，他認為後續補漲空間仍大，並舉出台面上人氣最高的幾檔產品做觀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。