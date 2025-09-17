迎接 Fed 降息 中短天期 ETF 兩個月來吸金為長天期 ETF 的八倍

美國就業數據疲弱、通貨膨脹未惡化，市場高度預期美國聯準會（Fed）即將降息。受降息預期影響，全球中短天期債券ETF（10年以下）在7月及8月持續受資金青睞，兩者合計淨流入約606億美元，是長天期債券ETF約75億美元的八倍。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕表示，Fed繼續降息可望帶動中短天期殖利率隨基準利率下滑。9月以來，全球資金延續7月以來的動能，持續流入中短天期債券ETF。

鍾郁婕表示，近四個多月以來，全球資金對公司債ETF的偏好也出現轉折。全球資金從3、4月淨流出公司債ETF，轉為5月以來的淨流入。今年5-8月全球公司債ETF資金共流入741億美元，高於公債ETF的317億美元，是後者的逾兩倍。

聯博最近推出全台首檔主動式債券ETF，即主動聯博投等入息（00980D），自掛牌六周以來受益人數成長逾35%。鍾郁婕指出，Fed降息可能造成美元貶值。00980D因應匯率波動，會針對匯率作適度避險，有機會緩衝匯率風險。另外，00980D採取跨債種與天期的主動選債策略，投資團隊目前主要布局中短天期債券，可望受惠於Fed降息行情。

