配息縮水非重點？00918、0056領先群雄…含息報酬率穩坐前二！

配息不是唯一，真正關鍵是「含息總報酬」，0056、00918都交出亮眼成績單。中央社
高股息ETF近兩年掀起熱潮，但隨著降息循環展開，投資人不能只盯著殖利率數字。有網友threads上指出，成分股殖利率來看，大多數高股息ETF的組合落在5.5%至6.5%之間，當資本利得空間收斂、平準金支撐減弱後，殖利率要維持雙位數將愈來愈難。

因此，投資人應該調整心態，不要再把過去兩年動輒10%殖利率當作常態，而要更重視「含息總報酬率」這個數字。因為那才是真正反映投資人拿到的股利加上價差的綜合成果。

從網友整理的表格來看，截至9月12日，高股息ETF表現差異明顯。今年以來含息總報酬表現最亮眼的前三檔，分別是：元大高股息（0056）8.84%、大華優利高填息（00918）6.40%、復華台灣科技優息（00929）4.61%。

反觀部分產品則出現負報酬，例如：群益台灣精選高息（00919）-0.64%、凱基優選高股息30（00915）更是-4.09%，提醒投資人不能只看單純配息金額，否則容易誤判實際投資成果。

高股息ETF進入新階段，殖利率將回歸合理區間，投資人若想穩健布局，應聚焦含息總報酬率，並理解資產配置的重要性，而不是被短期高配息數字迷惑。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

