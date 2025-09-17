平衡型 ETF 追求較高殖利率且有效降低年化波動度

高股息一直以來受到台灣投資人高度青睞，然而僅依賴高股息策略可能面臨波動度較高及產業集中等限制。為了解決這些挑戰，凱基投信全新推出的凱基雙核收息債股平衡ETF（00981T）以股三債七的資產配置比例基礎，結合台股權值龍頭的成長動能與全球BBB投資級債券的穩健息收特性，不僅追求有效風險分散，更展現出相較於傳統高股息ETF具競爭力的殖利率水準，提供投資人追求收益時更均衡且嶄新的選擇。

若有一檔ETF能同時追求較高殖利率、並有效降低年化波動度，對注重資產配置效率的投資人來說，是一個既能降低波動風險，又把握成長機會的雙面利器。據截至今年7月底的回測資料，平衡凱基雙核收息（00981T）所追蹤指數殖利率達5.4%，相較於臺灣高股息指數殖利率5.2%更具優勢，也勝過彭博美國公司債券指數殖利率5.1%，該指數在年化風險調整後報酬達1.06，更是明顯優於臺灣高股息指數0.82及彭博美國公司債券指數0.44，這代表投資人在承擔相同風險下，更有機會追求較高的報酬效率。

此外，在年化波動度及最大跌幅的控制上，平衡凱基雙核收息（00981T）所追蹤指數同樣較臺灣高股息指數表現更為亮眼，前者年化波動度僅8.4%，遠低於後者15.8%；最大跌幅比起臺灣高股息指數-27%，也僅有-22%。在高關稅及高利率的投資環境，平衡凱基雙核收息（00981T）更有實力減緩市場震盪對投資人造成的衝擊。

凱基投信表示，平衡凱基雙核收息（00981T）股三債七配置比例並非隨意設定，而是基於研究團隊深入分析回測數據及風險收益分析後的精心設計。其追蹤指數殖利率回測不只勝於台灣高股息指數，最大跌幅的控制方面也能與美國公司債券指數媲美。配置策略核心在於結合股市的成長潛力與債券的防禦特性，並透過每月再平衡機制，實現資產動態調整 : 將漲多的資產進行獲利了結動作，並回補價值被低估的資產部位，讓投資組合每月皆可回歸穩定的股三債七比例，投資人無須花費心力決定加減碼時機與標的，也可享受資產分散配置帶來的效益。

面對國際資金版圖的位移和重組，平衡凱基雙核收息（00981T）以股三債七黃金比例，提供投資人一個兼顧效率又能穩定輸出收益的投資新選擇。平衡凱基雙核收息（00981T）以三成台股龍頭追趕成長機會，七成全球BBB投資級債券提供票息，又其追蹤指數在殖利率表現更勝臺灣高股息指數、同時展現了更穩定的波動控制，有望在充滿不確定性的投資市場中脫穎而出。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。