賈伯斯一句話點出創新價值 這 ETF 追成長控風險

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
MSCI創新指數、MSCI世界指數近十年報酬及風險比較(資料來源：Bloomberg)
蘋果創辦人賈伯斯曾說「創新，區分了領導者與追隨者。」這句話不僅適用於企業經營，更是投資策略的核心價值。歷史數據顯示，將「創新因子」納入投資策略，長期績效表現更為突出。統一投信將推出的統一全球創新主動式ETF（00988A），就是專為「投資未來成長潛力」而生的ETF，將於10月15至17日募集繳款，保管銀行為元大銀行，募集期間一張1萬元，對於追求長期資本增值的投資人而言，創新主題將是資產配置的重要選項。

創新被視為每一個新世代經濟成長的重要引擎，據Bloomberg統計顯示，截至今（2025）年6月底，MSCI世界指數近十年累積報酬率152.2%，而加入創新元素的MSCI創新指數，累積報酬率275.3%，兩者之間相差123個百分點。換算年化報酬率，MSCI創新指數有雙位數的績效，MSCI世界指數則不到10%。顯示「創新因子」具備驅動長期超額報酬*的潛力。

不過，據Bloomberg近年單年報酬率顯示，MSCI創新指數的波動度也相對較高。主要是因為創新產業對景氣週期敏感度較高，且易受總經環境變化影響，一旦資金面或政策面出現轉折，往往會放大漲跌幅度。以2020年為例，全球進入貨幣寬鬆週期，資金行情推升下，MSCI創新指數年度漲幅逾五成，遠勝於MSCI世界指數不到兩成的漲幅；而2022年聯準會密集升息，MSCI創新指數跌幅超過三成，也比MSCI世界指數的18%跌幅相對更深。

面對創新投資，00988A將以三角策略，動態配置擴展式、顛覆式、漸進式三種創新，極大化展現主動式投資優勢，透過專業團隊的擇時、選股與風險控管，在參與創新成長的同時，期望達到平滑投資組合波動曲線的目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

