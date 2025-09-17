00918、00919、0056、00878、00701有機會補漲？股添樂解析：今年落後有三原因

台股屢創新高，但高股息ETF今年卻顯得疲弱，與大盤走勢差距拉大。股添樂直言，這並非產品失靈，而是「資金、政策、類股輪動」等結構因素所致。不過，他認為後續補漲空間仍大，並舉出台面上人氣最高的幾檔產品做觀察。

三大原因拖累高股息ETF

股添樂點出，高股息ETF今年走勢不如預期，主要原因有三：

資金集中AI題材

台股熱點圍繞台積電、AI伺服器、半導體鏈，但高股息ETF（如 0056、00918、00878）多數成分集中在消費電子、車用、工控，與 AI 熱點「錯位」。

關稅政策衝擊中小型股

川普推動關稅政策後，大型權值股較能吸收成本、赴美設廠，表現勝出。但許多高股息ETF（如 00919、00701）成分股落在中型甚至更後段，承壓更重。

金融指數不動如山

回顧過去高股息ETF勝大盤的年度（2021、2023、2024），金融類股表現突出。但今年金融股多在盤整，高股息ETF自然缺乏推力。

哪些ETF有機會補漲？

股添樂認為，高股息ETF仍具後發力，重點看兩件事：

類股輪動

若能源、資料中心、記憶體等題材帶動傳產或次族群，像00701、00919 這類含有電子零組件、工業股的ETF，可能受惠輪動。

金融轉強

一旦降息循環啟動，金融股表現改善，則金融占比高的 0056、00878 有機會拉升整體報酬。

產品定位差異

大華優利高填息30（00918）：近幾年績效居前，年化殖利率高，抗跌屬性佳。 元大高股息（0056）：老牌代表，規模大、流動性佳，金融權重高，適合作為核心持有。 國泰永續高股息（00878）：強調ESG與永續，適合長期存股族，金融與電子配置平衡。 國泰股利精選30（00701）：選股較集中，常納入電子股，若輪動發生，補漲力道可能強。 群益台灣精選高息（00919）：以高殖利率成分為主，受惠填息題材，但今年表現明顯落後。

投資心法：看總報酬、看長期

股添樂提醒，別只盯一次配息多寡，應以「年化殖利率」和「含息總報酬」來評估。

台股大盤殖利率僅2～3%，能穩定配出5%以上，就屬合格。像 00918、00919 近期仍有9%以上年化水準，對比定存具吸引力。

高股息ETF依然有價值

股添樂表示，高股息ETF與市值型ETF屬不同策略，應互補操作。前者提供防禦與現金流，後者拉抬資本利得。

未來若金融回溫、類股輪動，0056、00878、00701、00918、00919 都有落後補漲機會。

他強調，重點是拉長時間看績效，並挑選發行時間早、長期勝率佳、金融占比高的產品，才是投資人真正要注意的選擇標準。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。