甲骨文AI用電需求爆發 帶旺潔淨能源 ETF

科技巨擘甲骨文（Oracle）最新財報顯示，AI浪潮帶動雲端業務強勁成長，同時也揭露人工智慧發展對電力需求的驚人胃口。富蘭克林華美投信旗下的FT潔淨能源ETF（00899）搭上此波趨勢，成為資金追逐新焦點。

甲骨文上季資本支出高達84.68億美元，遠超市場預期。執行長艾利森（Larry Ellison）坦言，AI正引發前所未見的超級週期，而電力供應將是這波浪潮中最大的挑戰。高盛證券雖因此將甲骨文目標價上調至310美元，但考量龐大支出壓力，仍維持「中性」評級。

值得注意的是，00899主要成分股、全球燃料電池龍頭布魯姆能源（Bloom Energy）已率先受惠。該公司今年夏季獲得甲骨文AI資料中心大單，不僅股價應聲大漲23%，第2季財報更轉虧為盈，營收年增近兩成。布魯姆能源執行長史瑞達（KR Sridhar）透露，目前正與多家大型資料中心開發商洽談合作。

「AI引爆的電力需求是不可逆的長期趨勢」00899基金經理人洪慧珊指出，預估至2030年，全球電力需求將較去年倍增，為潔淨能源產業開啟嶄新成長空間。根據最新數據，標普潔淨能源精選指數今年以來漲幅達31.29%，大幅領先標普500指數的11.95%。

投信法人分析， 00899追蹤標普潔淨能源精選指數，隨著政治風險逐漸淡化，不僅完整掌握全球潔淨能源產業鏈，更涵蓋燃料電池、太陽能、風電等多元領域，提供投資人參與新世代能源革命的最佳管道。法人建議，考量產業基本面持續向好，投資人可逢低分批布局。

