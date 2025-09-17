00919、00918配息都縮水...還能抱？專家：都抱著但沒加碼、後者今年績效較好

快訊

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
高股息ETF吹起降息風，就連00919也撐不住開始降息。同時期成立的00918也宣告降息，同樣面臨配息縮水，股價也差不多，賣點又都是10%年化殖利率，這兩檔在這一波降息風後，誰的CP值會勝出？月領1萬元各需要存到多少張？

00918 VS. 00919

00918過往和定期定額排行始終沾不上邊，上市2年多都沒有擠進前20大榜單，直到今年6月才殺出。基金規模已快速成長，目前為835.1億，超越00915位居台股ETF中的第9名。

00918爆紅的原因就是績效，今年以來的含息報酬率達5.45%，僅次於0056的7.76%。而此前的常勝軍00919，步上00915績效變差的後塵，含息績效為負值。

00918和00919成立的時間相同，過去都配10%以上的高息，但是目前配息也都下降，股價都是21-22元，兩相比較之下，誰的CP值比較高？

基本介紹

00919較早成立，在2022年10月20掛牌上市，00918則是晚一個月上市。

成份股原先都是取30檔，後來00919隨著規模變大擴增到40檔，每年都進行兩次換股。

00919在經理費上則是便宜一點點，保管費都一樣，風險等級則是00918要來的高。

在選股邏輯方面，00918的選股邏輯則非常明確，除了高股息之外，更強調高填息。它的核心理念是領到股息但沒填息，股價下跌等於是拿自己的錢配給自己，因此必須選出能快速填息的股票，才能真正的讓投資人賺到報酬。

而00919一年有兩次換股時間，各有不同的篩選重點，選股策略是結合了當期的高股息和未來的成長潛力，希望能夠達到領息和賺價差的雙重目標。

在產業組成方面，前六大產業中可以很明顯的觀察到，00919幾乎重壓在金融保險，比例高達四成；00918雖然在金融保險的比例也很高，但佔比只有00919的一半。

兩檔標的都納入不少航運股，不同的是，00918在電腦周邊設備業納入的佔比比00919要高許多。

配息成長性、未來性

00918上市以來配出最高的息是在去年第四季的0.84元，之後就一路下降，直到最新一季配息是0.52元，縮水了25.7%。

若從它的配息水庫來看，無論是收益平準金和資本利得，配息水庫還蠻雄厚的，依照最新可分配收益7.96元來計算，若之後維持配0.52元的話，至少還有15.3季可以配。

進一步觀察配息來源，以前三季的數據來分析，可以發現00918配息來源以資本利得為主。平均約六成，其次則來自於收益平準金。

00919首配就配出了0.54元，之後一路高升沒有降過，不料各家高股息從今年第一季紛紛降息後，第三季終於撐不住了，降到0.54元。

觀察其家底，可分配收益有6.72元，若之後都配0.54元的話，還有12.4季可以配，除非股市表現不佳，讓資本利得減少，可分配的次數就再下修。

而配息來源在最新一季出現了很大的變化，過往都是資本利得或收益平準金為主，這次罕見的有高達9成全部都來自於股利所得，沒有任何資本利得佔比。

在年均殖利率方面，連續兩年00918的年均殖利率都高出00919一點。不過以累積前三季配息金額來看，依照9月12股價換算殖利率，則是由00919勝出。

若從填息率來比較，扣除最新一季配息，兩檔ETF上市以來均配息9次，也都完成6次填息，填息率一樣達66.7%。

在總費用率方面，00918的內扣費用從去年到今年變貴兩倍，去年較貴的00919在今年反而降低。

月領1萬成本

若想以00918月領1萬，本金需要131.8萬；00919則需要120.4萬。

若把年均殖利率調整成一般高股息常見的7%，則兩檔ETF所需的本金都差不多，但配息金額會繼續縮水，00918降到0.4元、年配息共1.6元；00919單次配息將降到0.38元、年配息則是1.52元。

績效比較

進一步從績效來觀察，以00918成立時間進行比較。

統計至2023年、2024年以及累積到現在的績效進行分析，同時間成立的00915、00919在今年的續航力明顯變弱，今年以來報酬更是負值。

比如00915去年底為96.63%，放到現在報酬卻變少，變成86.93%，00919也一樣，去年是68.26%,放到今年直接下收到96.93%。

只有00918仍舊名列前茅，一路從2023年的56.95%到現在的96.55%，足足增加了10%。

兩檔ETF各有其優劣，但從存股族的核心訴求出發，00918的CP值在數據上展現全面優勢，00919今年變弱勢是不爭的事實。

個人現階段不含息帳面呈現虧損中，但仍舊持續領息，只是策略轉為不加碼也不賣出，觀察中。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金

