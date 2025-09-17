快訊

勞勃瑞福最後身影曝光！過世前半年驚喜客串「暌違6年演出成絕響」

MLB／左打右打都開轟！水手羅利破左右開弓紀錄 雙響砲追平隊史

熱帶低壓上午8時生成 若成颱將強度高且風場廣大 這2天最接近台灣

歷史性跨越 野村日本東證ETF9月 18日起掛牌上市為首檔台日連結式ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台灣資本市場邁入全新里程碑！野村投信募集發行的野村日本東證ETF 009812)受益憑證，將於2025年9月18日掛牌上市，並得辦理融資融券，成為國內首檔台日跨境連結式ETF，不僅象徵臺日雙邊資本市場合作跨入新階段，也為台灣朝亞洲資產管理中心目標邁進注入強勁動能。

金管會積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，於去(2024)年12月正式公告日本為我國承認的境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地，開放日本ETF得以連結式基金架構來臺。這次野村日本東證ETF掛牌上市，正是政府推動台灣邁向亞洲資產管理中心政策的實質成果。

證交所表示，根據送件資料顯示，該檔為連結式ETF，連結標的ETF為日本東京證券交易所上市交易的「NEXT FUNDS東證股價指數交易所交易基金(東京證券交易所證券代碼：1306.JP)，其追蹤東證股價總報酬指數（TOPIX Total Return Index）是日本東京證券交易所之股票市場指數，成分股涵蓋東京證券交易所主要市場、標準市場及成長市場上市的日本國內普通股，是追蹤日本股市整體表現的重要指標。

連結式ETF為指數股票型基金的一種，主要投資於海外單一特定ETF，而非直接投資於指數成分股。連結式ETF交易方式與指數股票型基金相同，投資人能以更熟悉及便利的交易方式和產品規格，直接參與日本的ETF投資機會，更有效率的配置日股資產，增加投資組合的多元性。

為慶祝首檔台日跨境ETF成功掛牌，證交所將於9月18日上午舉辦盛大上市典禮，邀請我國及日本主管機關代表共襄盛舉。此一里程碑不僅彰顯臺灣成為亞洲資產管理中心的國際化進程，也象徵臺日在金融領域合作關係邁入嶄新階段。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達193檔(含被動式ETF 186檔及主動式ETF 7檔)。國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 日本

延伸閱讀

日股頻頻創新高 還能買嗎? 日本 ETF 第三大發行商這樣看後市

日本出口連四降 對美汽車外銷重挫逾28%

美「台風」導彈首次部署日本 中國要求「盡快撤走」

009812 18日掛牌 可融資券

相關新聞

00919、00918配息都縮水...還能抱？專家：都抱著但沒加碼、後者今年績效較好

高股息ETF吹起降息風，就連00919也撐不住開始降息。同時期成立的00918也宣告降息，同樣面臨配息縮水，股價也差不多，賣點又都是10%年化殖利率，這兩檔在這一波降息風後，誰的CP值會勝出？月領1萬元各需要存到多少張？

0050要今年打敗006208的難度越來越高！柴鼠兄弟：費用率僅差距「百萬分之2」

0050、0006208節費王對決！百萬分之2的距離 上半年討論度相當高的費用大戰，隨著006208宣布跟進降費之後，討論熱度已經大幅下降，吃瓜群眾逐漸散去，好像沒有什麼人還在追蹤後續發展。但我們實

00713配息腰斬惹怨！股民棄船「改買美債」 苦主曝00919相同慘況

高股息ETF元大台灣高息低波（00713）即將除息。Dcard近日有網友發文，表示00713配息一路下滑，從高峰1.4元跌到僅剩0.78元，「真的笑不出來」。原PO坦言股價雖卡在51元附近相對穩定，但殖利率直線下墜，抱著只是「浪費耐心」，最後決定「棄船」，尋找其他能穩健領息、適合長期持有的標的。貼文引起不少同樣「苦主」共鳴，也引發不同投資策略的爭論。

甲骨文AI用電需求爆發 帶旺潔淨能源 ETF

科技巨擘甲骨文（Oracle）最新財報顯示，AI浪潮帶動雲端業務強勁成長，同時也揭露人工智慧發展對電力需求的驚人胃口。富...

歷史性跨越 野村日本東證ETF9月 18日起掛牌上市為首檔台日連結式ETF

台灣資本市場邁入全新里程碑！野村投信募集發行的野村日本東證ETF 009812)受益憑證，將於2025年9月18日掛牌上...

這兩檔 ETF 反分割作業 新受益憑證10月22日上市買賣

臺灣證券交易所表示，元大投信經理的元大標普金日傘型期貨信託基金之元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金受益憑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。