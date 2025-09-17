這兩檔 ETF 反分割作業 新受益憑證10月22日上市買賣

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，元大投信經理的元大標普金日傘型期貨信託基金之元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金受益憑證（00706L）及元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金受益憑證（00673R），於2025年7月24日受益人大會通過該兩基金進行反分割，元大投信並於2025年9月11日向證交所申請辦理反分割作業。

證交所表示，這兩檔檔基金受益憑證單位數反分割比率均為0.25(反分割後受益權單位數:反分割前受益權單位數=1:4)，即投資人原如持有4個受益權單位者，於反分割後將換發為持有1個受益權單位。因應反分割作業，這兩檔受益憑證將於2025年10月8日進行信用交易最後回補，自10月15日起至10月21日停止在市場買賣，自10月17日起至10月21日停止受益人名簿記載變更，並將以10月22日作為新受益憑證換發基準日、新受益憑證上市開始買賣日及舊受益憑證終止上市日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

