日股頻頻創新高 還能買嗎? 日本 ETF 第三大發行商這樣看後市

金融市場迎來「超級央行周」，在多國利率決策公布前，美股創高、日股也強勢上攻，日經225指數昨（16）日早盤一度衝上45,055點，刷新歷史新高，近期日股頻頻創高，日股投資熱度也有升溫跡象，日本在地專業的ETF第三大發行商-大和資產管理公司持續看好日股後續表現，點名傳產、創新兩大板塊具有投資機會。

大和資產管理公司是日本共同基金及ETF的第三大發行商，旗下共有共同基金562檔、被動式ETF達43檔，其中，有四檔超過千億日圓以上的ETF。

日本大和資產管理社長佐野径12日日本東京受訪時指出，日股這波受惠於長線的制度改革，而這項驅動力是長期的，近期包含美國、歐洲、台灣等外國資金對於日股的興趣愈來愈高，同時，日本國內資金動能也有見到轉變，過去20-30年間日本國內消費者不喜歡投資，累計有高達2000兆日圓的個人資產是存在家裡，但如今也看到資金開始動起來進行投資，而這些變化不會只是一時的，會是永恆的的改變，這股浪潮將成為今後日股發展的一大驅動力。

談到產業部分，佐野径指出，日本在汽車、電器、化工等的傳統產業，這些是日本的強項，但目前資金並沒有關注到，股價有偏低的特徵。另一方面，日本在全球企業競爭及跨國合作中，帶動金融、新科技獨角獸等產業的創新力動能，近期日本政府已經有意識且著手開始改變日本企業長年在新興IT獨角獸產業發展較弱的情況，預料創新力成為轉機，將帶給日股較大的潮流，這也會帶給投資人較大的機遇。

半導體設備廠愛德萬測試與東京威力科創16日分別上漲1.29%與1.9%，成為推升日股的重要動能，連帶盤面上追蹤日股的ETF表現亮眼，包含國泰日經225、元大日經225、富邦日本以及富邦日本正2等日股ETF市價都改寫歷史新高。

國泰日經225經理人游凱卉指出，日本首相石破茂去年10月上任後面臨通膨壓力與民生議題，民怨升高，選舉連續三次失利，本月初已宣布下台，首相接班人之爭成為市場關注焦點。市場普遍對新首相持樂觀態度，加上美國降息預期升溫，利多消息持續推升日股表現。

國泰日經225追蹤日經225指數，成分股涵蓋日本六大產業包括科技、金融、消費、原物料、設備、汽車與基礎建設，具備高度代表性與流動性，建議若投資人看好日股後市，可透過國泰日經225參與日本股市成長契機，作為全球資產配置中的一環，掌握科技創新與政策轉換所帶來的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。