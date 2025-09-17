0050要今年打敗006208的難度越來越高！柴鼠兄弟：費用率僅差距「百萬分之2」

0050、0006208節費王對決！百萬分之2的距離

上半年討論度相當高的費用大戰，隨著006208宣布跟進降費之後，討論熱度已經大幅下降，吃瓜群眾逐漸散去，好像沒有什麼人還在追蹤後續發展。但我們實在太好奇後來到底怎麼了，所以堅持繼續坐在戲棚下看這二隻打完，這個月繼續幫大家還原小數4位的實際費用率。

公會已經在9/15公佈8月份的實際花費：

0050：1億288萬6770元➜0.0156% 006208：3821萬1751元➜0.0158%

8月份雖然仍由0050勝出，但差距只有百萬分之2，006208在規模較小經理費持續落後0050的情況下，實際費用已經連續二個月和0050打到幾乎平手，等同於追回了落後的經理費差距。

換句話說，如果0050、006208的規模完全一樣大，那0050的實際費用率將落後6208，以雙方採用相同費率之後的7、8月實際花費來比較，目前看起來，006208的節費效能確實更勝一籌。

再看到2025年1-8月累積的實際總費用

0050：8億2786萬22000元➜0.1511% 006208：3億2237萬5494元➜0.11467%

目前仍由006208持續領先0.0043%，0050雖然持續追趕中，但速度不夠快，2025年只剩下3.5個月，0050要在今年打敗006208的難度越來越高。如果以每個月0.015%推算，今年506208的實際總費用，預估將會落在0.2%-0.21%左右，非常有機會打破台股ETF的最佳節費記錄0.23%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。