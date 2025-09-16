台積電加持 高含「積」量ETF績效續航力看俏

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台積電。 路透

台股昨（16）日開高，再創歷史高點，創下收盤以及盤中最高紀錄，收在25,629點。護國神山台積電也在一開盤就秒填息，收盤更是創下1,280元歷史天價，也帶動含積量高的台股ETF績效長紅。

觀察台股ETF中，共36檔成分股中有台積電，以持有股數來看，元大台灣50（0050）持有34萬張最多，其次為富邦台50持有12萬張，其他包括群益台ESG低碳50、富邦公司治理等共12檔都有千張以上，這些含積量高台股ETF績效也水漲船高。

法人表示，AI產業仍為支撐下半年景氣穩定的核心動能，在AI需求維持旺盛下，台股有望持續朝長期多頭軌道邁進，相關類股以及ETF表現可期。

群益台ESG低碳50經理人邱郁茹表示，自2023年ChatGPT的面世推動AI出現突破性發展，AI科技帶來龐大新商機，整體來看，在AI、雲端運算商機持續發酵下，AI、半導體相關供應鏈營運有望穩定向上。因此，面對AI位處台股高成長賽道，短線若有震盪回檔，皆是布局長線投資的好時機。

展望台股後市，台新投信指出，整體來看，關稅談判走向大致符合市場預期，短期關稅議題對市場影響已大幅降低。此外美國科技股財報優於預期、市場期待聯準會即將降息，帶動盤面走勢比預期強勁。但如果從4月加權指數盤中最低點17,306點計算，到近期高點25,600點以上，反彈已逾8,300點，短期仍須留意回檔風險，但若大幅修正將是長線布局機會。

台新投信分析，產業分化明顯，AI相關產業表現優於預期，四大雲端服務供應商（CSP）資本支出仍在上修，而非AI領域則持續疲弱，因此投資板塊仍維持看好AI供應鏈，對非AI產業看法相對保守。類股操作方面，看好AI基建及應用相關、矽光子、edge AI、半導體、CCL、PCB、散熱、資安、低軌衛星、國防軍工、高殖利率商品等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

