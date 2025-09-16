三檔台股ETF商品 調整成分股

臺灣指數公司昨（16）日公告包中信成長高股息（00934）、富邦旗艦50、新光臺灣半導體30等共計三檔台股ETF所追蹤指數的調整結果，相關成分股納入和刪除變動將自今（17）日起生效，合計三檔ETF規模為221.68億元。

中信成長高股息追蹤特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數，此次半年度調整中，50檔成分股中新增及刪除各16檔；富邦旗艦50追蹤台灣上市上櫃旗艦動能50指數，此次半年度調整中，在50檔成分股中新增及刪除各24檔；新光臺灣半導體30追蹤臺灣全市場半導體精選30指數，此次季度調整中，在30檔成分股中新增及刪除各兩檔。

以個股表現來看，裕融一舉被兩檔ETF納入；文曄、洋基工程一進一出；至於頎邦、義隆則被兩檔ETF刪除。

此外，中信成長高股息定期審核生效日（含）起設有三個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動權重分配在三個交易日內調整。新光臺灣半導體30也將提升台積電權重，從不足三成將提升至上限約略38%，以對應大盤。

另外，群益台灣精選高息及復華台灣科技優息並非成分股的例行調整時間，僅做權重微調。

富邦旗艦50本次換股增持電子股至74%，金融與傳產均小幅減持至19.83%與6.34%，反應台股關稅後電子股一路向上的動能。電子股中持股比例最高為電子半導體族群，比重為23.38%、其次則是其他電子的19.7%。本次指數調整保留聯發科、台達電與富邦金，並增加納入鴻海與智邦作為其前五大成分股。

新光投信量化投資團隊表示，隨著全球半導體即將進入2奈米世代，全球半導體產業將進入小晶片（Chiplet）架構全新格局，半帶動更多IC設計公司轉向小晶片設計，加上法人預估台積電未來先進製程產能仍將持續推升，台灣半導體產業景氣的中長期展望將不可限量。

中國信託投信經理人張圭慧表示，受惠AI需求旺盛，台積電積極擴廠，也帶動相關設備與廠務工程廠商業績成長，包含亞翔、漢唐等，今年以來股價表現亮眼，而上述公司也是中信成長高股息的成分股。展望後市，台股進入第4季旺季，有利成長股表現。

