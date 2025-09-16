美股ETF搭衛星、AI等相關題材 績效亮眼

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
美股。 美聯社
美股。 美聯社

美股標普500指數、那斯達克指數和費城半導體指數近期屢創歷史新高，國內相關投資美股ETF表現隨之亮眼，一年績效前十名的類型包括衛星、AI、網路及電動車等，相關題材可望持續推升美股。

第一金太空衛星ETF（00910）經理人曾萬勝說，太空衛星相關產業上攻行情仍可望持續，隨著火箭發射成本下降、製造技術進步，低軌衛星的服務費用降低，服務價格親民也帶動應用普及化；此外，相關議題持續升溫，也帶動近期企業轉投資、合併及收購題材大幅增加，推升太空衛星股價狂飆，Bloomberg資料統計至9月15日止，今年以來Solactive太空衛星指數上漲50%，近一年漲幅更高達86%。

曾萬勝也舉例，太空衛星帶起的投資熱度不僅反應在投資人交易熱度，也反應在企業的併購及轉投資熱度，特斯拉執行長馬斯克旗下的SpaceX，9月宣布斥資170億美元收購Echostar頻譜，強化SpaceX旗下Starlink行動網路通訊覆蓋能力；歐洲三大航太集團Leonardo、Thales和空中巴士（Airbus）也計畫合併旗下衛星事業，在法國打造合資衛星集團，以抗衡中國大陸與美國的競爭對手。

泛美股ETF漲幅
泛美股ETF漲幅

統一FANG+ETF成分股囊括美國主要科技巨頭，更布局多元創新領域。無論是串流影音領導者Netflix，或是資安防護龍頭CrowdStrike，皆為其追蹤指數精心挑選的核心持股。亞馬遜、Meta等科技巨擘增資AI技術與基礎設施建設，鞏固AI做為未來產業發展的核心戰略地位。

此外，輝達除成為首家市值突破4兆美元的企業，與中國大陸的晶片業務也將恢復，有利公司營運成長，這些正面發展均提振市場對科技板塊未來表現的樂觀預期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

