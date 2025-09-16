11檔ETF一日填息 清一色為月月配商品

美、日、台等全球主要股市創高，帶動盤面ETF表現，昨（16）日共計有11檔月月配ETF上演一日填息行情，包含富邦特選高股息30（00900）、中信成長高股息、FT臺灣永續高息等，合計有約35.66萬投資人股息及價差雙落袋。

16日有42檔ETF進行除息，包含群益台灣精選高息、群益ESG投等債20+、國泰20年美債、中信高評級公司債等規模逾千億元的人氣標的，其中，受惠於股市寫下亮眼表現，共有26.1%的標的完成一日填息，共同特色都是月月配，且十檔是股票ETF，僅一檔債券ETF。

11檔月月配ETF一日填息

一日填息的有富邦特選高股息30、中信成長高股息、FT臺灣永續高息、凱基台灣AI50、富邦臺灣優質高息、野村趨勢動能高息、兆豐電子高息等權、中信全球高股息、台新AI優息動能、中信亞太高股息以及中信ESG投資級債。

展望台股後市，富邦特選高股息30經理人黃煜翔表示，受惠於AI等新興應用商機熱絡，以及消費性電子新品備貨需求帶動，科技產品出貨動能延續，推升8月出口金額年增148.6億美元，成長幅度達34.1%。儘管美國對非科技產品加徵20%關稅，已開始對相關出口造成壓力，但科技產品仍有效支撐整體貿易成長。

目前科技產品出口仍呈提前出貨現象，主因是主要出口商在新台幣升值後尚未調整出口價格。隨著以美元計價的出口價格逐步上漲，加上AI供應鏈技術升級短期內可能造成供應擾動，預期2025年第4季至2026年第1季出口動能將面臨更顯著的放緩。整體而言，雖短期出口可能出現波動，但在科技產品支撐下，可望挹注台股第4季表現。

富邦臺灣優質高息經理人林旻致表示，市場高度關注即將公布的9月FOMC會議點陣圖，預期聯準會（Fed）在利率政策上將逐步靠攏市場對降息的預期。若寬鬆程度超出先前預期，短期內有望激勵美股投資氛圍，進而推升全球股市表現。

不過，需留意市場資金集中於特定族群後，可能引發輪動與盤面震盪。建議投資人可逢回布局台股高股息ETF，掌握台股中長期漲升契機，兼顧收益與成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。