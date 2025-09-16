快訊

相對論／致照顧者的故事 林靜芸：眾人回響喚醒林芳郁

雙颱接力！「米塔」明生成、「樺加沙」成颱機率達90% 對台具威脅

11檔ETF一日填息 清一色為月月配商品

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
美、日、台等全球主要股市創高，帶動盤面ETF表現，16日共計有11檔月月配ETF上演一日填息行情。 路透
美、日、台等全球主要股市創高，帶動盤面ETF表現，16日共計有11檔月月配ETF上演一日填息行情。 路透

美、日、台等全球主要股市創高，帶動盤面ETF表現，昨（16）日共計有11檔月月配ETF上演一日填息行情，包含富邦特選高股息30（00900）、中信成長高股息、FT臺灣永續高息等，合計有約35.66萬投資人股息及價差雙落袋。

16日有42檔ETF進行除息，包含群益台灣精選高息、群益ESG投等債20+、國泰20年美債、中信高評級公司債等規模逾千億元的人氣標的，其中，受惠於股市寫下亮眼表現，共有26.1%的標的完成一日填息，共同特色都是月月配，且十檔是股票ETF，僅一檔債券ETF。

11檔月月配ETF一日填息
11檔月月配ETF一日填息

一日填息的有富邦特選高股息30、中信成長高股息、FT臺灣永續高息、凱基台灣AI50、富邦臺灣優質高息、野村趨勢動能高息、兆豐電子高息等權、中信全球高股息、台新AI優息動能、中信亞太高股息以及中信ESG投資級債。

展望台股後市，富邦特選高股息30經理人黃煜翔表示，受惠於AI等新興應用商機熱絡，以及消費性電子新品備貨需求帶動，科技產品出貨動能延續，推升8月出口金額年增148.6億美元，成長幅度達34.1%。儘管美國對非科技產品加徵20%關稅，已開始對相關出口造成壓力，但科技產品仍有效支撐整體貿易成長。

目前科技產品出口仍呈提前出貨現象，主因是主要出口商在新台幣升值後尚未調整出口價格。隨著以美元計價的出口價格逐步上漲，加上AI供應鏈技術升級短期內可能造成供應擾動，預期2025年第4季至2026年第1季出口動能將面臨更顯著的放緩。整體而言，雖短期出口可能出現波動，但在科技產品支撐下，可望挹注台股第4季表現。

富邦臺灣優質高息經理人林旻致表示，市場高度關注即將公布的9月FOMC會議點陣圖，預期聯準會（Fed）在利率政策上將逐步靠攏市場對降息的預期。若寬鬆程度超出先前預期，短期內有望激勵美股投資氛圍，進而推升全球股市表現。

不過，需留意市場資金集中於特定族群後，可能引發輪動與盤面震盪。建議投資人可逢回布局台股高股息ETF，掌握台股中長期漲升契機，兼顧收益與成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

25,664台股再創歷史新高！哲哲示警：台股可能「先上後下」出現震盪

搶搭年化配息10%列車！00919續扮ETF人王、邁向填息路

月領1萬00918僅需約98.8萬…定存要多7倍本金！老牛：靠總報酬、填息力說話

台股再創新高！00961除息首日同步秒填息展現強勢…資產規模逼近50億

相關新聞

009812 18日掛牌 可融資券

台灣資本市場邁入全新里程碑，野村投信募集發行的野村日本東證（009812）ETF將於18日掛牌上市，並得辦理融資融券，成...

台積電加持 高含「積」量ETF績效續航力看俏

台股昨（16）日開高，再創歷史高點，創下收盤以及盤中最高紀錄，收在25,629點。護國神山台積電也在一開盤就秒填息，收盤...

美股ETF搭衛星、AI等相關題材 績效亮眼

美股標普500指數、那斯達克指數和費城半導體指數近期屢創歷史新高，國內相關投資美股ETF表現隨之亮眼，一年績效前十名的類...

富邦00983D 穩健出擊

儘管面臨央行政策轉向、通膨壓力與地緣政治風險等挑戰，投資等級債券仍穩居資產配置核心，成為穩健收益的重要支柱。富邦投信推出...

三檔台股ETF商品 調整成分股

臺灣指數公司昨（16）日公告包中信成長高股息（00934）、富邦旗艦50、新光臺灣半導體30等共計三檔台股ETF所追蹤指...

11檔ETF一日填息 清一色為月月配商品

美、日、台等全球主要股市創高，帶動盤面ETF表現，昨（16）日共計有11檔月月配ETF上演一日填息行情，包含富邦特選高股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。