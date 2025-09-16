富邦00983D 穩健出擊

儘管面臨央行政策轉向、通膨壓力與地緣政治風險等挑戰，投資等級債券仍穩居資產配置核心，成為穩健收益的重要支柱。富邦投信推出首檔主動式債券ETF新作—「主動富邦複合收益ETF」（00983D），今（17）日正式展開募集，搶攻債市再配置商機。

00983D主要投資於投資等級美元公司債，並適度配置非投資等級債券，最高比重至多兩成，力求在穩健基礎上提升債息收益。富邦投信表示，該基金特別適合追求穩定現金流、但不願承擔過高風險的投資人。

觀察市場現況，企業基本面具韌性，加上高品質資產需求支撐，投資等級債券信用利差持續溫和收斂。現階段BBB級與BB級債券利差差距縮小，透過主動精選策略，有望在兼顧風險控管下，創造額外收益空間。

00983D擬任經理人游陳達指出，該基金採主動式管理，不受限於指數成分，能即時反映市場動態，提供更具競爭力的債券投資組合。透過彈性調整存續期間，並依市場環境切換投資等級與非投資等級債的配置，有效降低利率波動衝擊。

在選債策略方面，投資團隊將透過深度產業分析與嚴謹價值評估，挑選財務體質健全的發行人所發行之債券標的，並採取多元分散投資策略，以降低單一發行人信用風險，追求中長期穩健收益。

游陳達補充，產業趨勢判斷主要來自兩大面向：「市場面」指標包含產業平均信用利差與股價相對表現，反映市場對產業發展的預期。

「基本面」則涵蓋信評機構對產業展望、發行人評級趨勢等，並搭配研究團隊定期檢視營運與財務表現，掌握信用狀況變化。

市場普遍預期聯準會將於9月降息，無論是降息1碼或2碼，只要政策溝通得當、經濟數據穩定，市場多半以正面態度解讀。在此背景下，資產配置策略亦應同步調整，適度提高債券部位，尤其是投等債與非投等債，以掌握利率周期轉折所帶來的投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。